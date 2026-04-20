Il ds del Marsiglia Mehdi Benatia critica apertamente l’atteggiamento della squadra e accusa alcuni giocatori di pensare già all’addio

Daniele Cirafici 20 aprile - 19:56

In casa Olimpique Marsiglia il clima resta tesissimo e le parole di Medhi Benatia ne sono la conferma più assoluta. Il direttore sportivo del club francese ha parlato con grande durezza della situazione interna e non ha nascosto la propria delusione per l’atteggiamento visto in campo e ha scelto di esporsi pubblicamente con dichiarazioni molto dure.

Più che una semplice analisi tecnica, il suo intervento è sembrato un vero richiamo allo spogliatoio, con un messaggio preciso rivolto a chi, secondo lui, non sta vivendo questo finale di stagione con il giusto coinvolgimento, a questo proposito Benatia ha dichiarato: “Vedrete, certi giocatori mi diranno che hanno già un’altra squadra”.

Una frase pesante, che lascia intuire come alcuni elementi della rosa possano già avere la testa altrove, tra mercato e futuro personale, invece di restare concentrati sugli obiettivi del presente.

Il problema non è solo tecnico ma mentale — Benatia ha voluto far capire che il vero nodo non riguarda soltanto i risultati, ma soprattutto l’atteggiamento, per un club come il Marsiglia, dove pressione e aspettative sono sempre altissime, la mancanza di fame e partecipazione diventa un problema ancora più grave. Il dirigente ha infatti aggiunto: “Quando vedo certe prestazioni, sembra che ci stiano prendendo in giro”.

Parole che mostrano tutta la frustrazione della società davanti a una squadra che, secondo lui, avrebbe dovuto dare molto di più, non si tratta soltanto di vincere o perdere, ma di dimostrare appartenenza e responsabilità verso una maglia che in una piazza come Marsiglia pesa tantissimo. Benatia ha voluto sottolineare come in determinati momenti della stagione non basti il talento individuale, ma servano soprattutto carattere, personalità e la volontà di lottare fino all’ultimo pallone. Quando questi elementi vengono a mancare, anche il rapporto con l’ambiente si incrina rapidamente, soprattutto in una città che vive il calcio in modo viscerale. Per questo motivo il suo intervento assume ancora più valore: non è soltanto una critica tecnica, ma una presa di posizione netta da parte della dirigenza, che pretende una reazione immediata e una risposta forte già dalle prossime partite.

Un messaggio che guarda anche al futuro — Le dichiarazioni di Benatia non sembrano essere soltanto uno sfogo del momento, ma anche un chiaro segnale in vista della prossima stagione. Il Marsiglia dovrà fare scelte importanti e il dirigente ha voluto far capire che il club non intende costruire il futuro su giocatori che non credono davvero nel progetto, in ambienti così caldi, il rapporto con i tifosi si rompe facilmente quando manca la sensazione di vedere una squadra pronta a lottare fino in fondo. Per questo motivo le sue parole hanno un peso ancora più forte, ha scelto di parlare senza filtri, assumendosi la responsabilità di un messaggio durissimo ma molto chiaro: chi non è totalmente dentro il Marsiglia, probabilmente, non ne farà parte ancora a lungo.