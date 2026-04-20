Il ds dell'Inter, Piero Ausilio, spegne i rumors di calciomercato sul possibile addio del difensore Alessandro Bastoni

Antonino Paradino 20 aprile - 18:38

In un mondo del calcio dove le bandiere sembrano sbiadire sotto i colpi delle offerte milionarie, l’Inter prova a tenere i pilastri del suo progetto. Al centro della scena c’è Alessandro Bastoni. Il braccetto sinistro nerazzurro è finito per l'ennesima volta nel mirino dei top club europei, e nello specifico si parla per lui di un futuro lontano da Milano e sempre più vicino al Barcellona. A far chiarezza sulla situazione del difensore italiano, però, ci ha pensato direttamente Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, il quale ha parlato apertamente della questione.

Ausilio su Alessandro Bastoni — Nel corso dell'evento Inside the Sport 2026, Piero Ausilio ha rilasciato delle dichiarazioni che vanno a spegnere le sirene catalane su Alessandro Bastoni. In particolare, il ds ha dichiarato: "Bastoni ha un contratto con il club e nessuna situazione fa pensare a un Bastoni lontano dall'Inter. Siamo contenti di lui e siamo certi che darà ancora molto. Se qualcuno fosse interessato a lui ci chiami, conosce i nostri numeri di cellulare, e non parli".

Sempre a tema calciomercato, ad Ausilio è stato chiesto di Palestra ma il direttore sportivo ha deciso di non sbilanciarsi: "Marco Palestra è ottimo giocatore ma sono certo che sarà importante, intanto per l'Atalanta".

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Il ds sulla situazione Inter — Nel corso dell'intervista, Piero Ausilio ha poi spiegato che tutti i discorsi sul futuro verranno discussi al termine della stagione: "Non abbiamo ancora pensato a cambiamenti tattici sul mercato, rimandiamo a momenti più tranquilli i discorsi sul futuro, adesso ci sono obiettivi da raggiungere. Dopo il Cagliari abbiamo la testa soltanto al Como (in Coppa Italia, ndr), questa è la nostra mentalità e quella del nostro allenatore".

A proposito di allenatore, il ds ha concluso il suo intervento parlando proprio della scelta di Chivu: "Mai pensato di aver sbagliato con Chivu, ci credevamo moltissimo. Serviva fare un percorso e di lui conoscevamo anche le qualità umane. Gli serviva soltanto tempo e dar pazienza sia all'ambiente che fuori".