Nonostante la stagione non sia ancora finita e gli obiettivi siano ancora alla portata dei Cherries, la dirigenza ha deciso di affidare il proprio futuro in panchina all'allenatore tedesco

Vincenzo Di Chio 20 aprile - 19:29

Anche se la stagione in Premier League non è ancora conclusa e il campo deve ancora definire gli obiettivi finali, al Bournemouth c'è già una certezza importante. Andoni Iraola non sarà più l'allenatore del club. La società, ha deciso di guardare avanti con decisione, scegliendo già il sostituto in panchina: si tratta di Marco Rose.

Nel frattempo la squadra continua a lottare per i suoi obiettivi: la classifica parla chiaro e il sogno di piazzarsi in un posto che varebbe l'Europa, non è ancora tramontato.

Tra presente e futuro già deciso — I "cherries" stanno vivendo una stagione positiva, stabilmente collocata nelle zone alte della classifica di Premier League e ancora pienamente in corso per un posto in Europa. Il rendimento della squadra, accompagnato da una serie di risultati utili consecutivi, ha permesso alla società di pianificare il futuro con largo anticipo.

Nonostante la stagione non sia ancora arrivata ai titoli di coda, il Bournemouth ha già deciso a chi affidare la sua panchina nella prossima stagione: Marco Rose. Il tecnico inizierà il suo percorso all'inizio della prossima stagione, segnando l'inizio di una nuova fase per la squadra. L'accordo prevede un contratto di 3 anni. Rose era senza squadra dal Marzo 2025, dopo essere stato esonerato dal Lipsia a seguito di risultati ritenuti non idonei sia in Bundesliga che in Champions League. Il tecnico tedesco porta con sè un vasto bagaglio d'esperienza: ha allenato il Lipsia, Borussia Dortmund, Salisburgo e Monchengladbach.

Clicca sull'immagine per guardare le partite live su BET365

Marco Rose sarà il nuovo allenaore — Secondo Sky Sports News, la scelta di puntare sull'allenatore tedesco è stata condivisa anche dal direttore sportivo Tiago Pinto, convinto della sua filosofia di gioco, molto vicino alle idee del tecnico attuale e della sua grande determinazione. Un elemento chiave che ha pesato nella scelta della società.

Il suo arrivo rappresenta una scelta di continuità sul piano tecnico ma anche un investimento su un allenatore abituato a contesti di un certo livello, con l'obiettivo di consolidare ulteriormente la crescita del Bornemounth.