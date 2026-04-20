L'ex terzino del Manchester United, nel podcast di Rio Ferdinand, ha parlato delle difficoltà della squadra di Arteta nel trionfare in campionato nonostante i punti di vantaggio nei confronti dei Citizens

Vincenzo Di Chio 20 aprile - 18:51

La partita tra Arsenal e Manchester City ha riaperto completamente la lotta per il titolo in Premier League. La vittoria per 2-1 degli uomini di Guardiola ha portato i Citizens a soli tre punti dalla vetta, con una partita ancora da recuperare.

Un risultato importante che mette pressione ai Gunners e che cambia gli equilibri del torneo. Dopo la gara, anche Patric Evra ha espresso la sua opinione riguardo l'andamento del campionato, nel podcast del suo ex compagno di squadra Rio Ferdinand.

Il vero problema dell'Arsenal secondo Evra — Secondo l'ex terzino del Manchester United, il limite principale della squadra londinese è la tenuta mentale. Evra ha sottolineato come, nonostante il vantaggio accumulato durante quasi tutto il campionato, la squadra di Arteta abbia mollato nei momenti decisivi della stagione:

"Quello che non vedo nell'Arsenal è la determinazione. Anche i loro stessi tifosi non ci credono quasi mai...Quando avevano nove punti di vantaggio già si parlava di poter perdere il campionato, e come se ci fosse una sorta di maledizione da cui non riescono ad uscire".

Questo evidenzia come la pressione può aver inciso più del previsto sul rendimento dell'Arsenal, che ora si trova in una situazione davvero complessa.

Clicca sull'immagine per guardare le partite live su BET365

Il capolavoro di Pep Guardiola — Dall'altra parte, Patrick Evra non ha dubbi su chi sia destinato a trionfare. Il Manchester City, abituato a grandi palcoscenici e a vincere, appare secondo lui nettamente favorita a vincere la Premier League:

"Qualcuno pensa davvero che Guardiola e il Manchester City si lascino sfuggire questa opportunità? Per me se dovessero vincerlo loro, sarebbe l'ennesimo capolavoro del tecnico spagnolo e forse questo trionfo avrebbe un sapore ancora più speciale per l'allenatore, perchè nessuno se lo aspettava".

Tuttavia, secondo il terzino francese, la rosa dell'Arsenal non è ai livelli del City: "Con tutto il rispetto per i Gunners, ma quando guardi la sua fomazione, manca la qualità e profondità. Ho tanti amici nell'Arsenal e so che adesso hanno paura di non vincere".

Parole che mostrano perfettamente l'andamento delle due formazioni: da una parte l'Arsenal in difficoltà, dall'altra il City pronto a colpire ancora una volta.