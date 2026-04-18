Il tecnico dei Gunners ha provocato disagi ai vicini accendendo un fuoco controllato nel centro sportivo per motivare la squadra in vista delle sfide decisive

Luigi Mereu 18 aprile 2026 (modifica il 18 aprile 2026 | 17:48)

Arrivato all'Arsenal nel 2019, Mikel Arteta ha riportato i Gunnersa lottare tra i grandi vincendo dei trofei nazionali e raggiungendo le fasi più avanzate della Champions League come accaduto recentemente dopo aver eliminato lo Sporting Lisbona ai quarti di finale, raggiungendo le semifinali in cui affronteranno l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Oltre alla grande organizzazione tattica, acquisti sul mercato e valorizzazione dei giocatori, le sta pensando tutte con metodi di allenamento decisamente differenti rispetto alla norma.

Il fuoco di Arteta e le dichiarazioni di Dan Gosling del Watford — Dopo aver dichiarato in conferenza stampa di volere "nessuna paura, solo puro fuoco" per affrontare il finale di stagione e la sfida di Champions contro lo Sporting Lisbona, Arteta ha deciso di passare dalla metafora alla realtà, infatti durante una riunione tecnica nel centro sportivo di London Colney, è stato acceso un vero fuoco controllato all'aperto.

Il risvolto divertente della vicenda riguarda il centro sportivo del Watford, che si trova esattamente "oltre la siepe" rispetto a quello dell'Arsenal. Dan Gosling, ex centrocampista e oggi nello staff tecnico del Watford, ha raccontato a talkSPORT i disagi causati dal falò di Arteta: "Stavo andando all'allenamento e pensavo: 'Cos'è questo odore?'. Ovviamente questo accadeva prima che Mikel uscisse e tenesse la conferenza stampa. C'era del fumo e si sentiva un odore fortissimo."

Gosling ha poi spiegato che mentre stavano uscendo per l'allenamento, l'intero campo del Watford è stato invaso da un fumo densissimo: "Sentivamo odore di bruciato. Il campo del Watford è proprio dall'altra parte della siepe rispetto all'Arsenal e il fumo arrivava tutto da noi". Infine ha concluso scherzando sul fatto che il fumo fosse così tanto da avergli causato la perdita della voce.

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Il "metodo Arteta" continua a dividere l'opinione pubblica tra chi lo considera un genio della psicologia motivazionale e chi vede in queste trovate un eccesso di teatralità, fatto sta che i suoi metodi sembrano funzionare, sperando che funzioni anche per domenica contro il Manchester City e il suo maestro Pep Guardiola.