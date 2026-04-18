Per vedere l'Arsenal vincente in casa del Manchester City dobbiamo tornare indietro di 11 anni, nel gennaio del 2015. Ancora non c'era Guardiola sulla panchina dei Cityzens e Mikel Arteta indossava la numero 8 e la fascia di capitano dei Gunners. Quella sconfitta inflisse un colpo durissimo alle speranze per il titolo del City di Manuel Pellegrini, che scivolò a -5 dal Chelsea di Mourinho. Quella volta la vittoria all'Ethiad mancava dal 2010, rendendo quella partita ancora più leggendaria per i tifosi dell'Arsenal che sperano in un'impresa simile domenica.
CURIOSITÀ
Manchester City-Arsenal: l’ultima volta che i Gunners vinsero all’Ethiad Stadium
Manchester City-Arsenal, le squadre all'epoca—
Ora, quando si parla di Manchester City e Arsenal, vengono in mente Arteta e Guardiola, Haaland e Gyökeres, Rubén Dias e Saliba ma 11 anni fa era tutta un'altra storia. Arsene Wenger in panchina a guidare i Gunners, Laurent Koscielny e Mertesacker a guidare una linea difensiva che non concesse praticamente nulla a Sergio Agüero, e a centrocampo il talento di Santi Cazorla (premiato MVP del match in quell'occasione) pronto a servire la coppia d'attacco formata da Alexis Sanchez e Olivier Giroud.
La partita finì clamorosamente 2-0 per gli ospiti grazie alle reti di Santi Cazorla su rigore e Giroud su un assist al bacio dello stesso Cazorla. Ma il vero eroe fu Francis Coquelin, che richiamato d'urgenza dal prestito al Charlton pochi giorni prima, giocò una partita perfetta davanti alla difesa, annullando campioni come David Silva e Fernandinho.
Fu il simbolo di un Arsenal "operaio" che, per una volta, preferì difendere basso e colpire con in contropiede piuttosto che dominare il possesso (che fu del 63% per il City). Fu un clean sheet storico perchè l'Arsenal non vinceva in trasferta contro una delle big dal 2011, e farlo con una prestazione così solida cambiò per un momento la percezione della squadra.
Quella vittoria interruppe una striscia di 12 risultati utili consecutivi dei Citizens e li fece scivolare a -5 dal Chelsea capolista, segnando di fatto la fine delle loro speranze di titolo per quella stagione che alla fine venne vinto dal Chelsea.
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Ecco le formazioni con cui scesero in campo le due squadre il 18 gennaio del 2015 nell'ultimo successo dei Gunners in casa del Manchester City:
Manchester City: J.Hart, P.Zabaleta, V.Kompany, M.Demichelis, G.Clichy, Fernandinho, Fernando, J.Navas, D.Silva, J.Milner, S.Aguero. Allenatore: Manuel Pellegrini
Arsenal: D.Ospina, H.Bellerin, P.Mertesacker. L.Koscielny, N.Monreal, F.Coquelin, A.Oxlade-Chamberlain, A.Ramsey, S.Cazorla, A.Sanchez, O.Giroud. Allenatore: Arsene Wenger
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