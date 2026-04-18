Manchester City-Arsenal, le squadre all'epoca

Ora, quando si parla di Manchester City e Arsenal, vengono in mente Arteta e Guardiola, Haaland e Gyökeres, Rubén Dias e Saliba ma 11 anni fa era tutta un'altra storia. Arsene Wenger in panchina a guidare i Gunners, Laurent Koscielny e Mertesacker a guidare una linea difensiva che non concesse praticamente nulla a Sergio Agüero, e a centrocampo il talento di Santi Cazorla (premiato MVP del match in quell'occasione) pronto a servire la coppia d'attacco formata da Alexis Sanchez e Olivier Giroud.