Per questo rush finale, il tecnico spagnolo potrebbe aver perso una delle sue pedine fondamentali

Federico Grimaldi 20 aprile - 10:43

Preoccupazione in casa Manchester City per le condizioni di Rodri. Il centrocampista è stato costretto a lasciare il campo nel finale della sfida contro l’Arsenal a causa di un problema al polpaccio, gettando un’ombra sulla vittoria per 2-1 che rilancia le ambizioni dei Citizens nella corsa al titolo. L’allenatore Pep Guardiola ha confermato nel post partita che il giocatore sarà sottoposto a esami nelle prossime ore per chiarire l’entità dell’infortunio. Una situazione che preoccupa lo staff tecnico, considerando l’importanza dello spagnolo negli equilibri della squadra. E soprattutto in vista del rush finale di stagione dove il City sta lottando contro l'Arsenal per vincere la Premier League.

Rodri ko, Guardiola in apprensione: sospetto infortunio al polpaccio — L’infortunio di Rodri arriva in un momento delicato della stagione per il Manchester City, impegnato nella fase decisiva della Premier League. Il centrocampista spagnolo, punto fermo del sistema di Guardiola, ha accusato un fastidio al polpaccio negli ultimi minuti della gara contro l’Arsenal, chiedendo il cambio e lasciando il terreno di gioco visibilmente provato. Un segnale che ha immediatamente fatto scattare l’allarme nello staff medico dei Citizens. Nel post partita, Guardiola ha provato a fare chiarezza senza però sbilanciarsi: le prime sensazioni parlano di un problema muscolare, ma solo gli esami strumentali potranno definire con precisione i tempi di recupero.

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L’eventuale assenza di Rodri rappresenterebbe un duro colpo per il City, che si affida alla sua capacità di gestire i ritmi di gioco e garantire equilibrio tra fase difensiva e offensiva. Non è la prima volta in stagione che il centrocampista deve fare i conti con problemi fisici, anche se finora era riuscito a mantenere una buona continuità. Ora la priorità è capire l’entità dello stop e pianificare il recupero, con la speranza di averlo a disposizione per il finale di stagione. In un momento così cruciale, la sua presenza potrebbe rivelarsi determinante nella corsa al titolo.