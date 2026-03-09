Manchester City, Rodri multato: 80.000 sterline per le frasi contro gli arbitri

Lo spagnolo del Manchester City ha ricevuto una multa da 80.000 sterline da parte della Federazione Inglese per le parole al veleno usate contro gli arbitri dopo la partita pareggiata 2-2 contro il Tottenham

Vincenzo Di Chio 9 marzo 2026 (modifica il 9 marzo 2026 | 18:02)

Le polemiche arbitrali tornano al centro del dibattito in Premier League. Il centrocampista del Manchester City, Rodri, è stato sanzionato dalla Football Association dopo alcune dichiarazioni rilasciate nel dopo gara contro il Tottenham: partita terminata 2-2 nonostante il doppio vantaggio dei Citizens. Il giocatore spagnolo aveva criticato alcune decisioni arbitrali, lasciando intendere che la classe arbitrale stesse provando a fermare il cammino del City nella sua rincorsa all'Arsenal. La federazione inglese ha deciso di intervenire con una multa da 80.000 sterline (circa 92 mila euro) nei confronti del centrocampista.

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.

Le parole di Rodri dopo il match — Al termine della gara, ,l'ex Pallone d'Oro non aveva nascosto la sua frustrazione per alcune decisioni prese durante il match. Il centrocampista al veleno contro gli arbitri:" Non vogliono che vinciamo e l'arbitro deve essere neutrale. C'è un chiarissimo fallo nell'azione che porta al loro primo gol, gli da un calcio evidente e il Var dovrebbe intervenire in queste situazioni: questi dettagli fanno la differenza. Se non avessero segnato quel gol, forse avremmo vinto la partita". Lo spagnolo, in seguito, aveva sottolineato come alcune decisioni stessero penalizzando la sua squadra da più di qualche partita: "Non parlo mai degli arbitri perché rispetto il loro lavoro, ma non è solo oggi, ma due o tre partite che ci remano contro. Abbiamo vinto molto e la gente non vuole che vinciamo, ma l'arbitro in quanto tale deve essere imparziale"

L'episodio di Rodri riapre la situazione infernale tra arbitri, Var e squadre di vertice, mostrando quanto sia complicato mantenere la calma anche ai massimi livelli del Calcio inglese.

Clicca sull'immagine per guardare le partite live su SISAL

Clicca sull'immagine per accedere al palinsesto GOLDBET

Clicca su questa foto per vedere tutto il calcio gratis con LOTTOMATICA

La decisione della F.A. e la sanzione — Le dichiarazioni del capitano del City non sono passate inosservate alla federazione inglese. L'FA ha infatti stabilito che Rodri ha "agito in modo improprio in un'intervista post-match facendo commenti che mettono in dubbio l'imparzialità e l'integrità dell'arbitro e del Var", comportamento che va contro le regole dell'istituzione. La federazione inoltre ha confermato che il giocatore ha ammesso la propria responsabilità per le dichiarazioni rilasciate. Per questo motivo la commissione disciplinare ha deciso di infliggergli una multa di 80.000 sterline, accompagnata da un richiamo ufficiale qualora queste dichiarazioni dovessero ripetersi.

Il momento complicato del Manchester City ha amplificato la frustrazione di Rodri: la squadra, abituata a dominare in Premier League, sta affrontando una stagione turbolenta con qualche passo falso di troppo che la vede distante dalla prima della classe. In questa situazione, la pressione mediatica e le aspettative dei tifosi rendono ancor di più sensibili i giocatori, soprattutto quando percepiscono decisioni arbitrali sfavorevoli.