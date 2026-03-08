Nel finale il tecnico ospite si è reso protagonista di una veemente reazione contro gli arbitri, che gli è costata il cartellino giallo...o forse, da referto, anche qualcosa in più.

Alessia Bartiromo 8 marzo 2026 (modifica il 8 marzo 2026 | 10:49)

Un sabato molto particolare per il Manchester City e Pep Guardiola, che vincono 3-1 in trasferta in FA Cup contro il Newcastle. Tutto come previsto in campo, con i Citizens che ribaltano il risultato dopo la rete al 18' di Barnes ma non sono mancate le polemiche. Nel finale infatti, il tecnico ospite si è reso protagonista di una veemente reazione contro gli arbitri, che gli è costata il cartellino giallo...o forse, da referto, anche qualcosa in più.

Lo sfogo di Guardiola contro l'arbitraggio di Newcastle-Manchester City Il risultato del campo sorride il Manchester City che batte con convinzione il Newcastle in FA Cup, conquistando il passaggio ai quarti di finale. Le reti di Savinho e la doppietta di Marmush hanno archiviato la pratica, rispondendo alla marcatura al 18' di Barnes. In panchina clima infuocato con Guardiola che ha ricevuto un cartellino giallo per la veemente protesta dopo la decisione dell'arbitro Sam Barrott di non assegnare una punizione a favore del City, a seguito di una rissa tra Jérémy Doku e Kieran Trippier. Si tratta della sesta sanzione totale per il tecnico che, faccia a faccia con gli arbitri, si è reso protagonista di un momento di altissima tensione. Dopo la fine della gara il tecnico ha fatto mea culpa, prevedendo già una lunga squalifica per i fatti accaduti.

Guardiola: "Ho sbagliato, mi aspetto una lunga squalifica" — Nel post gara, le parole di Guardiola hanno commentato e chiarito l'accaduto a Espn: "Lo so, ho sbagliato e ora mi aspetto una lunga squalifica ma quando Jeremy Doku palleggia, Trippier va da solo in area e lo tira dalle spalle. Non chiedo un cartellino giallo ma è un fallo. Difenderò la mia squadra ed è giusto sottolineare che abbiamo tutti i record di questo campionato, come quello dell'allenatore con il maggior numero di cartellini gialli. Nel caso di stop, andrò in vacanza per le prossime due partite. Certo che difenderò ancora Doku e la mia squadra, non c'è dubbio". Nel caso di stop per due partite, Guardiola salterebbe la sfida di Premier League contro il West Ham e i quarti di finale di FA Cup.

