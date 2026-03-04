Nella ultime partite di Premier League diverse squadre stando prendendo spunto dalla squadra di Mikel Arteta facendo dei calci piazzati un punto di forza importante. Spesso vengono applicati blocchi sul portiere, schemi e nell'area piccola e c'è il caos. Diversi allenatori negli ultimi giorni sono intervenuti per commentare i recenti episodi. Da Arne Slot a Liam Rosenior nessuno sembra gradire molto questa nuova filosofia.

Il pensiero di Pep Guardiola

Anche il manager del Manchester City, Pep Guardiola, ha detto la sua sull'argomento calci piazzati: "Sì. È quello che è. È il lavoro che faccio. Sono un allenatore. Non posso dire ‘non mi piacciono i calci piazzati’. Mi adatto e li faccio.Il modo in cui si gioca in Inghilterra è diverso da quello in Spagna o in Italia. Ogni allenatore gioca in modo diverso. Quanto sarebbe noioso se tutti giocassero allo stesso modo. Devo adattarmi. Se non mi piace, non guardo, ma devo adattarmi”. Guardiola ha commentato così le parole di Arne Slot che aveva affermato come le palle inattive in un certo senso rendessero la partite noiose da vedere: “Per certi aspetti sono d’accordo”.