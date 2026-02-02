I Citizens recriminano per la rete del pareggio viziata da un fallo non visto dall'arbitro con parole durissime nel post gara: ora l'Arsenal è distante 6 punti

Mattia Celio Redattore 2 febbraio - 13:16

Un doppio vantaggio buttato al vento e l'Arsenal scappa. Dopo l'inizio 2-0, il Manchester City ha subito la rimonta del Tottenham è alla fine si è dovuta accontentare del 2-2 finale. Un pareggio arrivato non senza polemiche ma che comunque ora complica la corsa alla vittoria della Premier League. Subito dopo il fischio finale Pep Guardiola e la sua squadra hanno espresso tutta la loro frustrazione verso la terna arbitrale. E non solo per la sfida contro gli Spurs.

Manchester City, un pareggio amarissimo ed ora l'Arsenal è a -6 — C'è grande rabbia e frustrazione in casa Manchester City dopo il 2-2 contro il Tottenham. La squadra di Pep Guardiola si era portata sul doppio vantaggio grazie alle reti di Rayan Cherki e Antoine Semenyo, ma Dominic Solanke ha ribaltato la partita nella ripresa con una doppietta, conquistando il pari per gli Spurs. Un 2-2 amarissimo che adesso rende più difficile la corsa alla vetta, occupata dall'Arsenal, adesso distante 6 lunghezze.

Ma a rendere ancora più amaro il pareggio è stata la decisione dell'arbitro di non andare a rivedere la rete del pareggio che, per i giocatori del City, sarebbe stata viziata da un fallo su Marc Guehi. Frustrazione che Pep Guardiola ha espresso nella conferenza stampa al termine della partita: "Marc ha il pallone, viene falciato alle spalle, eppure è gol. Non sono io l’arbitro... La Premier League è affascinante".

Più duro c'è andato Rodri che ha addirittura sollevato sospetti sul campionato inglese: "Ha dato un calcio alla gamba di Marc, è evidente. Non è solo di oggi, sono due o tre partite di fila - ha dichiarato il Pallone d'Oro 2024 - Credo che la Premier League voglia che l’Arsenal vinca il titolo quest’anno, forse stanca di vedere il City trionfare quasi sempre negli ultimi dieci anni". Una rabbia che il Manchester City deve mettere prima possibile da parte anche perché nella prossima giornata sarà impegnata all'Anfield contro il Liverpool, reduce dal roboante 4-1 sul Newcastle.