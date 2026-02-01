Tottenham-Manchester City, tutti i trofei vinti dalle due squadre inglesi

In attesa del calcio d'inizio, vediamo insieme quanti e quali trofei sono stati conquistati dalle due squadre

Jacopo del Monaco 1 febbraio - 15:47

Tra i match che andranno in scena questo pomeriggio, figura quello che metterà di fronte il Tottenham ed il Manchester City. Queste due squadre, infatti, si affronteranno in occasione del ventiquattresimo turno di Premier League. In palio ci sono tre punti che possono risultare importanti per entrambi i club: i padroni di casa vogliono tornare alla vittoria in campionato; gli ospiti per continuare ad inseguire l'Arsenal nella corsa al titolo. La gara avrà inizio alle ore 17:30 presso il Tottenham Hotspur Stadium. Nell'attesa, vediamo insieme i titoli che le due compagini hanno vinto nel corso delle rispettive storie.

Tottenham-Manchester City: i titoli vinti dalla squadra londinese — Negli ultimi anni, sui social, diverse persone o pagine di calcio hanno preso in giro il Tottenham per il fatto che non vinceva un titolo da tempo, che risale a quando ha battuto il Chelsea in occasione della finale di Coppa di Lega Inglese nel 2008, la quarta della sua storia. Gli Spurs hanno vinto le altre tre edizioni della competizione nel 1971, nel '73 e nel '99. In quegli anni, ha vinto le rispettive finali contro Aston Villa, Norwich e Leicester City. La scorsa stagione, però, gli Spurs hanno avuto modo di porre fine a questi meme nei loro confronti conquistando l'Europa League, battendo 1-0 il Manchester United in finale grazie al gol di Brennan Johnson. Tra l'altro, si è trattato del terzo successo dei londinesi in questa competizione dopo quelli nel '72 contro il Wolverhampton e dodici anni dopo contro l'Anderlecht.

L'altro trofeo internazionale che il Tottenham ha l'onore di esporre nella sua bacheca è la Coppa delle Coppe, conquistata nel 1963 grazie alla vittoria in finale contro l'Atlético Madrid. Tornando ai trofei nazionali, invece, gli Spurs hanno vinto soltanto due volte la massima divisione inglese, per la precisione nel 1951 e nel 1961 ai tempi della First Division. Poi troviamo otto FA Cup, di cui la prima vinta nel lontano 1901 battendo nell'atto conclusivo lo Sheffield United e l'ultima ben ottant'anni più tardi, quindi nel '91, ai danni del Nottingham Forest. Oltre a due campionati di seconda divisione vinti nel 1920 e nel 1950, i londinesi hanno nel proprio palmarès sette Community Shield: 1921, '51, poi 1961 e nel '62, successivamente nel '67, nel 1981 ed infine nel 1991. Per di più, ha vinto le ultime tre condividendo il titolo rispettivamente con Manchester United, Aston Villa ed Arsenal.

I successi dei Citizens — A differenza dei loro avversari di oggi, il Manchester City ha vinto molti trofei a partire dal 2011 fino ad oggi. Attualmente, gli Sky Blues hanno in bacheca 10 titoli di Campioni d'Inghilterra: i primi due conquistati nel '37 e nel '68; gli altri otto vanno dal 2012, quando l'allenatore era Roberto Mancini, al 2024. Tra l'altro, gli ultimi quattro campionati li ha vinti consecutivamente. In seguito, la sua bacheca vanta di: sette successi in FA Cup, di cui il primo nel 1904 contro il Bolton e l'ultimo nel 2023 contro il Manchester United; altrettanti campionato di seconda divisione con l'ultimo conquistato nel 2002; sette volte il Community Shield vincendo l'ultimo due anni fa contro i Red Devils; otto Coppe di Lega, trofeo che il City non conquista dalla finale del 2021 vinta 1-0 proprio contro il Tottenham.

Così come gli Spurs, anche il City ha nella propria bacheca quattro titoli internazionali ed altrettante sono le competizioni in cui hanno scritto il proprio nome. Il primo risale alla stagione 1969/1970, quando ha trionfato in Coppa delle Coppe battendo 2-1 in finale il Górnik Zabrze. Gli altri tre successi, invece, sono arrivati tutti nel 2023: Champions League, quando a giugno ha battuto l'Inter 1-0 con gol di Rodri; Supercoppa UEFA ad agosto, vittoria contro il Siviglia dopo i rigori; Mondiale per Club a dicembre, poker in finale contro il Fluminense.