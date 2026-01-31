Nonostante la proprietà fosse dotata di sistemi di sicurezza all'avanguardia, inclusi allarmi a zone, telecamere a circuito chiuso e cancelli elettrici, i malviventi sono riusciti a eludere le difese.

Samuele Dello Monaco 31 gennaio - 11:47

Il Manchester City ha espresso il suo pieno sostegno al difensore Rúben Dias dopo che la sua abitazione nel Cheshire, condivisa con la presentatrice televisiva Maya Jama, è stata svaligiata in un drammatico episodio avvenuto mercoledì scorso. La notizia ha scosso l'ambiente dei Citizens alla vigilia di importanti impegni sportivi, evidenziando ancora una volta la vulnerabilità delle star della Premier League di fronte a bande criminali organizzate.

L'intrusione nella casa di Ruben Dias — L'incidente si è verificato la sera di mercoledì 28 gennaio 2026, poco dopo le 23:00. Secondo i rapporti della polizia del Cheshire, i ladri hanno approfittato dell'assenza della coppia per introdursi nella lussuosa proprietà di Alderley Edge, dal valore stimato di 4 milioni di sterline. In quel momento, Rúben Dias era all'Etihad Stadium per vedere i suoi compagni giocare contro il Galatasaray in Champions, mentre la compagna si trovava all'estero per questioni lavorative.

Al suo rientro a casa, il difensore portoghese ha trovato diverse stanze a soqquadro e ha immediatamente avvertito le autorità. Tra gli oggetti sottratti ci sono gioielli, dispositivi elettronici e capi d'abbigliamento firmati.

Le parole del Manchester City — La risposta del Manchester City non si è fatta attendere. Nella conferenza stampa di venerdì, ha parlato Pepijn Lijnders, attuale assistente allenatore del City. Lijnders ha sostituito in conferenza Pep Guardiola, assente per motivi personali, e ha affrontato la questione con i media. "Cerchiamo di sostenerlo come club, naturalmente," ha dichiarato Lijnders ai giornalisti presenti. "Non ho parlato con lui personalmente, ma Ruben tornerà ad allenarsi con la squadra lunedì. Queste sono cose che non vorresti mai accadessero. Lo sosterremo e vedremo come andrà da qui in avanti."

La coppia, che aveva traslocato nella villa poco prima di Natale 2025, si è detta "devastata" dall'accaduto. Nonostante la proprietà fosse dotata di sistemi di sicurezza all'avanguardia, inclusi allarmi a zone, telecamere a circuito chiuso e cancelli elettrici, i malviventi sono riusciti a eludere le difese. Questo episodio si inserisce in una preoccupante serie di furti noti come "away day gangs" (bande delle trasferte), che prendono di mira le case dei calciatori proprio quando questi sono impegnati nelle partite, un fenomeno che in passato ha colpito anche compagni di squadra come Jack Grealish.