Tottenham-Manchester City, dove vedere il match in tv e streaming LIVE

I padroni di casa hanno bisogno di migliorare la propria situazione in campionato, mentre gli ospiti vogliono vincere per avvicinarsi all'Arsenal

Jacopo del Monaco 1 febbraio - 14:18

Uno degli incontri che andrà in scena nel corso della giornata odierna metterà di fronte il Tottenham ed il Manchester City e, di seguito, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due compagini, infatti, si affronteranno in occasione della ventiquattresima giornata di Premier League. L'incontro avrà inizio alle ore 17:30 presso il Tottenham Hotspur Stadium. Nel girone d'andata, i due club hanno giocato contro nel mese di agosto e gli Spurs hanno vinto in casa dei Citizens con reti di Brennan Johnson e João Palhinha.

Tottenham-Manchester City, dove vedere il match — La compagine londinese punta alla vittoria per provare a migliorare la propria situazione in classifica, mentre la squadra ospite ha intenzione lottare ancora per il titolo e vuole restare sulla scia dell'Arsenal. Il match tra il Tottenham ed il Manchester City sarà visibile in diretta televisiva sul canale Sky Sport Uno. In streaming, invece, si potrà vedere sia su Sky Go che su NOW TV.

La situazione delle due squadre — In questo momento, il Tottenham guidato dal danese Thomas Frank si trova al quattordicesimo posto in classifica e ha totalizzato soltanto 28 punti, così come il Crystal Palace. I detentori dell'Europa League, negli ultimi cinque match della stagione in corso, ha giocato in tre competizioni differenti: FA Cup, dalla quale è stato eliminato avendo perso 1-2 contro l'Aston Villa; campionato, dove ha perso 1-2 in casa contro il West Ham e pareggiato 2-2 contro il Burnley; Champions League, competizione in cui ha battuto 2-0 due squadre tedesche, vale a dire il Borussia Dortmund e l'Eintracht Francoforte.

Il Manchester City allenato dallo spagnolo Pep Guardiola, dal canto suo, occupa la seconda posizione in classifica con 46 punti, a -7 dall'Arsenal capolista. Così come i loro avversari di questo pomeriggio, anche i Citizens hanno giocato in tre competizioni, ma ne cambia una: Carabao Cup, vittoria nella semifinale d'andata contro il Newcastle (0-2); Premier League, dove hanno preso prima contro il Manchester United e poi hanno battuto il Wolverhampton con lo stesso risultato, ovvero 2-0; nella massima competizione europea, invece, hanno perso contro il Bodø/Glimt (3-1) e battuto il Galatasaray (2-0).

Probabili formazioni — I padroni di casa non avranno a disposizione, causa infortunio, diversi giocatori come Kudus, Bentancur, Richarlison, Kulusevski, Davies, Bergvall e Pedro Porro, mentre è in dubbio van de Ven. Per gli ospiti, invece, mancheranno gli infortunati Kovačić, Savinho, Stones, Dias, Doku e Gvardiol.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Spence, Romero, van de Ven, Udogie; Gallagher, Bissouma; Odobert, Simons, Tel; Solanke. Allenatore: Frank

MANCHESTER CITY (4-3-3): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guéhi, O'Reilly; B. Silva, Rodri, Reijnders; Cherki, Haaland, Semenyo. Allenatore: Guardiola