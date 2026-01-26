L'Angolo della Premier League torna puntuale come tutti i lunedì per raccontarvi le emozioni del campionato più bello ed affascinante del mondo. Nel Nord di Londra si riapre il campionato con la sconfitta dell' Arsenal che perde in casa contro il Manchester United , i Red Devils fanno un favore ai cugini del City che vincono contro i Wolves e accorciano lo svantaggio a 4 punti. Il Liverpool perde a Bournemouth , l' Aston Villa continua la scalata. Il Crystal Palace non vince più, il West Ham respira, ma il Nottingham Forest toglie il sonno agli Hammers vincendo in casa del Brentford .

Come accennato nell'introduzione l' Arsenal perde in casa (2-3) contro un Manchester United scatenato. Da quando è arrivato Michael Carrick i Red Devils sembrano averci preso gusto. Lo United dopo la vittoria nel derby, batte anche l'Arsenal all'Emirates con una prestazione da incorniciare. I Gunners non giocano come al solito, Mikel Arteta non trova la chiave giusta per scardinare la difesa dello United e gli ospiti vincono grazie alla perla nel finale di Matheus Cunha , brasiliano dai piedi educati che di mestiere fa l'attaccante, ma in realtà copre quasi tutto il campo.

I Gunners lasciano per strada 3 punti di un peso specifico importante, il City si avvicina. La trama della partita è come un romanzo noir che stupisce con un finale sconvolgente, la rete del 2-2 del solito Mikel Merino al minuto 84 aveva lasciato presagire che l'Arsenal avrebbe completato la rimonta nel finale, ma lo United ha improvvisato con Cunha, attore protagonista nella partita, sin qui, più importante della stagione dell'Arsenal.