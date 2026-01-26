L'Angolo della Premier League torna puntuale come tutti i lunedì per raccontarvi le emozioni del campionato più bello ed affascinante del mondo. Nel Nord di Londra si riapre il campionato con la sconfitta dell'Arsenal che perde in casa contro il Manchester United, i Red Devils fanno un favore ai cugini del City che vincono contro i Wolves e accorciano lo svantaggio a 4 punti. Il Liverpool perde a Bournemouth, l'Aston Villa continua la scalata. Il Crystal Palace non vince più, il West Ham respira, ma il Nottingham Forest toglie il sonno agli Hammers vincendo in casa del Brentford.
Il punto
L’Angolo della Premier: romanzo noir all’Emirates, il City accorcia e Nuno Espirito Santo vince ma non dorme
Premier League, romanzo noir a Nord di Londra
Come accennato nell'introduzione l'Arsenal perde in casa (2-3) contro un Manchester United scatenato. Da quando è arrivato Michael Carrick i Red Devils sembrano averci preso gusto. Lo United dopo la vittoria nel derby, batte anche l'Arsenal all'Emirates con una prestazione da incorniciare. I Gunners non giocano come al solito, Mikel Arteta non trova la chiave giusta per scardinare la difesa dello United e gli ospiti vincono grazie alla perla nel finale di Matheus Cunha, brasiliano dai piedi educati che di mestiere fa l'attaccante, ma in realtà copre quasi tutto il campo.
I Gunners lasciano per strada 3 punti di un peso specifico importante, il City si avvicina. La trama della partita è come un romanzo noir che stupisce con un finale sconvolgente, la rete del 2-2 del solito Mikel Merino al minuto 84 aveva lasciato presagire che l'Arsenal avrebbe completato la rimonta nel finale, ma lo United ha improvvisato con Cunha, attore protagonista nella partita, sin qui, più importante della stagione dell'Arsenal.
Il City avanza, caos Palace, il Forest beffa il West Ham
Il Manchester City fa il compitino in classe come facevamo alle scuole medie, verifica di algebra dell'ultima ora. Magari con il bigliettino sotto il banco. La squadra di Pep Guardiola vince in casa contro il Wolverhampton ultimo in classifica. Il 2-0 con cui i Citizens supera il fanalino di coda della Premier League, accorcia la classifica con Guardiola che rosicchia 3 punti ad Arteta e torna in scia del collega spagnolo.
Notte fonda invece per il Crystal Palace di Oliver Glasner che oltre ad aver perso i poteri magici rischia l'esonero. Solo due mesi fa le Eagles lottavano addirittura per un posto in Europa, adesso il Palace si ritrova nei bassi fondi della classifica a quota 28 punti. Tra polemiche interne al club, giocatori che vorrebbero andare via come JP Mateta, e infortuni, a Londra Sud la situazione è complicata. Il West Ham vicne ancora e lo fa in casa contro la rivelazione Sunderland, il 3-1 casalingo con cui gli Hammers vincono al London Stadium però viene annullato dal Nottingham Forest che supera il Brentford in trasferta(0-2) e mantiene 5 punti di vantaggio sulla squadra di Nuno Espirito Santo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA