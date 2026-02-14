I Citizens potrebbero perdere il proprio regista per via delle dichiarazioni rilasciate dopo il pareggio del Tottenham a inizio mese

Samuele Amato 14 febbraio 2026

Qualche passo falso di troppo per i Gunners e una piccola ripresa in campionato della Blue Moon. La questione del titolo in Premier League sembra essersi riaperta in questi primi mesi del 2026. L'Arsenal di Mikel Arteta si è inceppato un paio di volte, lasciando la possibilità al Manchester City di guadagnare qualche punto sulla capolista. Ma i mancuniani in blu hanno avuto qualche recriminazione da fare in una delle sfide recenti in campionato: ecco come il Manchester City potrebbe dover fare a meno del suo punto di riferimento a centrocampo, Rodri.

Manchester City, Rodri deferito: "Commenti che mettono in dubbio l'integrità degli arbitri" — Il fatto incriminato risale alla partita di domenica del 1° febbraio 2026, tra il Tottenham e i Citizens. La squadra di Pep Guardiola, ospite al New White Hart Lane, chiude il primo tempo in vantaggio sugli Spurs su due reti, per poi farsi rimontare nella seconda metà della partita. Proprio la rete del pareggio, siglata da Dominic Solanke (autore della doppietta) al 70esimo sembrerebbe essere stata viziata da un fallo non fischiato.

Sarà proprio il centrocampista spagnolo del Manchester City, Rodri, ad esporre le lamentele sull'arbitraggio della partita, diretto da Robert Jones. Il pallone d'Oro delle Furie rosse avrebbe messo in dubbio la stessa neutralità del movimento arbitrale durante l'intervista post-partita. Una reazione che ha raccolto l'attenzione della Football Association, la quale ha annunciato ieri il deferimento ufficiale per lo spagnolo.

Il comunicato diramato dalla FA recita così: "Rodri del Manchester City è stato accusato di condotta impropria in relazione ai commenti fatti dopo la partita di Premier League contro il Tottenham Hotspur di domenica 1 febbraio 2026. Si contesta che il centrocampista abbia agito in modo scorretto durante un'intervista ai media post-partita rilasciando commenti che implicano pregiudizio e/o mettono in dubbio l'integrità di un ufficiale di gara e/o degli ufficiali di gara, in violazione della norma FA 3.1. Rodri ha tempo fino a mercoledì 18 febbraio per fornire una risposta".

Non una situazione comodissima da cui uscire per il centrocampista e per la Blue Moon. E, soprattutto, la FA non è molto clemente con chi si lancia in accuse verso gli ufficiali di gara. Rodri dovrà presentarsi davanti all'autorità sportiva del campionato britannico, ma il Manchester City potrebbe rischiare di fare a meno dello spagnolo per 2 o 3 partite. Un colpo che priverebbe Guardiola di una delle sue pedine in questa rincorsa all'Arsenal.