Probabilmente nessuno si aspettava un epilogo diverso. Dal 2012-13, solo il leggendario Bayer Leverkusen di Xabi Alonso ha avuto il coraggio e la bravura di fronteggiare la corazzata bavarese e scucirle di dosso lo scudetto tedesco. Dopo l'irripetibile 2023-24, le cose sono tornate alla loro normalità. Il Bayern Monaco dopo la girandola fra Nagelsmann e Tuchel si è affidata al precoce Vincent Kompany, reduce da una promozione e da una retrocessione con il Burnley. Il belga ha avuto il merito di vincere già durante la stagione passata, anche se non aveva convinto proprio tutti gli scettici. Quest'anno invece il Bayern ha dominato in lungo e in largo, dalla prima giornata fino all'ultima, in Germania e in Europa. La Bundesliga non è mai stata messa in discussione e se dovesse battere i campione d'Europa del PSG...
CAMPIONI DI GERMANIA
Sono 35 per il Bayern Monaco! Il 4-2 allo Stoccarda consegna lo scudetto ai bavaresi con largo anticipo
La cavalcata inarrestabile del Bayern Monaco—
Il punto forte dell'armata di Vincent Kompany è stata l'ingente produzione offensiva capace di mettere a segno 109 reti in campionato, superando di gran lunga il record stabilito precedentemente proprio dal Bayern stesso. La cooperazione fra Harry Kane (32 reti), Michael Olise (12 e 18 assist) e Luis Diaz (15 e 13 assist) ha fruttato davvero parecchi gol per l'allenatore ex City. Senza contare la rotazione sulla trequarti del rientrante Jamal Musiala, del gioiellino Lennart Karl, del ritrovato Raphael Guerreiro e di un Serge Gnabry a mezzo servizio.
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Il Bayern Monaco ha dunque vinto il suo 35esimo titolo grazie alla sconfitta del Dortmund contro l'Hoffenheim e alla sua vittoria per 4-2 contro lo Stoccarda. Le reti di Guerreiro, Nico Jackson, Alphonso Davies e Harry Kane hanno permesso di superare la brillante squadra di Sebastian Hoeness, per cui hanno segnato Fuhrich e Andrés. I bavaresi, 1 sola sconfitta in tutto il campionato e soli 4 pareggi, ora possono concentrarsi solamente sulla Champions League, dove li attende una finale anticipata contro gli iridati europei.
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