Probabilmente nessuno si aspettava un epilogo diverso. Dal 2012-13, solo il leggendario Bayer Leverkusen di Xabi Alonso ha avuto il coraggio e la bravura di fronteggiare la corazzata bavarese e scucirle di dosso lo scudetto tedesco. Dopo l'irripetibile 2023-24, le cose sono tornate alla loro normalità. Il Bayern Monaco dopo la girandola fra Nagelsmann e Tuchel si è affidata al precoce Vincent Kompany, reduce da una promozione e da una retrocessione con il Burnley. Il belga ha avuto il merito di vincere già durante la stagione passata, anche se non aveva convinto proprio tutti gli scettici. Quest'anno invece il Bayern ha dominato in lungo e in largo, dalla prima giornata fino all'ultima, in Germania e in Europa. La Bundesliga non è mai stata messa in discussione e se dovesse battere i campione d'Europa del PSG...