Il centravanti argentino prova a caricare l'ambiente con un post sui social dopo la delusione di Copa del Rey

Federico Iezzi Collaboratore 19 aprile 2026 (modifica il 19 aprile 2026 | 18:12)

Cresce l'attesa, in casa Atletico Madrid, e la speranza di poter vincere la Champions League. Dopo la sconfitta nella finale di Coppa del Re ad opera della Real Sociedad di Matarazzo. Suona la carica, in questo senso, con un post sui social Julian Alvarez: “Andiamo a prenderci la Champions”, ha scritto.

L'Atletico Madrid perde la Coppa del Re e punta alla vittoria in Champions League — Una speranza, una sola piccola (grande) speranza. Quella dell'Atletico Madrid e di Simeonedi riuscire in qualcosa che mai sono riusciti a fare, da quando il tecnico siede sulla panchina dei Colchoneros dal 2011: vincere una Champions League. Il sogno proibito e finora solo sfiorato per ben due volte in finale contro i grandi rivali del Real Madrid.

La squadra di Simeone è arrivata in semifinale nella più prestigiosa competizione del Vecchio Continente battendo ai quarti il Barcellona di Yamal. Il morale era alto, ma si è abbassato a causa della sconfitta nella finale di Coppa del Re persa ai calci di rigore contro la Real Sociedad dell'italoamericano Matarazzo.

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Julian Alvarez suona la carica — Alvarez, attaccante argentino classe 2000, è uno dei volti più noti della formazione di Simeone. Nonché uno dei centrevanti più prolifici della squadra con otto reti in campionato e ben nove, finora, in Champions League: e in questa competizione è il capocannoniere dei Colchoneros. Consapevole dell'importanza del momento, per lui e per il club, ha voluto cercare di risollevare gli animi e suonare la carica in vista del finale di stagione.

Lo ha fatto con un breve post su instagram: una sua foto e un commento alla finale persa: “Abbiamo dato tutto fino alla fine. Grazie per l'incoraggiamento”, ha scritto rivolgendosi ai tifosi. E poi, molto breve e chiaro “Avanti per la Champions”. Alvarez e compagni dovranno vedersela in semifinale contro l'Arsenal e nell'eventuale finale sfideranno una tra PSG e Bayern Monaco.