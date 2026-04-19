La scommessa di dicembre della Real Sociedad ha pagato: l'allenatore statunitense sta raggiungendo grandi risultati sulla panchina dei baschi e il futuro sembra davvero roseo

Pietro Rusconi Redattore 19 aprile 2026 (modifica il 19 aprile 2026 | 12:35)

La nuova scuola degli Stati Uniti sembra prendere forma nel mondo del calcio. Se nell'ambito dei calciatori prodotti la tendenza era visibile da qualche tempo (i vari Musah, Pulisic, McKennie, Balogun, Weah, Tillman...), sugli allenatori c'erano parecchi dubbi. Il CT della nazionale a stelle e strisce attualmente è l'argentino Mauricio Pochettino, ma non c'è dubbio che fra qualche anno sulla panchina degli USA ci sarà un tecnico americano. Jesse Marsch si era fatto un nome in Europa con i 4 titoli conquistati (2 Bundes e 2 Coppe di Austria) con il Salisburgo e la salvezza raggiunta da subentrante col Leeds United.

Dopo l'esonero precoce dalla squadra di Premier, il tecnico ha preso in carico la nazionale canadese dal 2024 con cui ha raggiunto un quarto posto nella Copa America 2024 e il terzo nella Nations League CONCAF, in attesa dei Mondiali in casa della prossima estate. Tuttavia, a catturare l'attenzione del pubblico mainstream c'è un altro allenatore di origini statunitensi: Pellegrino Matarazzo.

Chi è Pellegrino Matarazzo? — Il tecnico americano ha appena conquistato una storica Coppa del Re contro l'Atletico Madrid. Il trofeo vinto dalla Real Sociedad ha un valore storico poiché Pellegrino Matarazzo diventa così il primo allenatore americano a portare a casa un titolo con un club nella top 5 dei campionati in Europa. Un riconoscimento di grande valore per una scuola che sta crescendo sempre di più.

L'allenatore del club basco è nato nel New Jersey a Wayne e le sue origini parlano chiaramente di un legame con l'Italia, più precisamente con Ospedaletto d'Alpinolo e Agnone Cilento. Questi due luoghi sono infatti le radici rispettivamente del padre e della madre. Pellegrino Matarazzo si è poi laureato in matematica alla prestigiosa Columbia University di New York e al conseguimento del titolo ha deciso di spostarsi in Germania.

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La formazione tedesca del tecnico americano — In Europa il tecnico USA ha giocato in squadre minori tedesche per poi iniziare il percorso da allenatore prima nelle giovanili del Norimberga (2010-2017), per poi passare a quelle dell'Hoffenheim. Coi biancoblu ha svolto anche il lavoro di assistente in prima squadra durante la stagione 2018-19. Proprio nel 2019 arriva la sua prima occasione da pro con lo Stoccarda, che promuove subito in Bundesliga e che condurrà a due salvezze tranquille prima dell'esonero nel 2022. In seguito arriva il ritorno all'Hoffenheim con cui raggiunge una meravigliosa qualificazione in Europa League nel '23-24.

Dopo l'esonero nel novembre 2024, il tecnico ha preso una lunga pausa. Così, la Real Sociedad lo ha chiamato nel dicembre appena passato e la scommessa ha pagato. I baschi infatti disputeranno sicuramente l'Europa nella prossima stagione e bisogna tenere un occhio sull'assegnazione del quinto posto per la Champions... 10 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte sono un ottimo biglietto da visita per chi vuole riporre fiducia nella nuova scuola americana.