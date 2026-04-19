L'eterno ritorno di Nietzsche non sembra voler essere messo in discussione nel calcio: la prova è la finale del trofeo nazionale spagnolo conquistato dalla banda di Pellegrino Matarazzo

Pietro Rusconi Redattore 19 aprile - 10:15

"La storia si ripete sempre due volte: la prima come tragedia, la seconda come farsa". La celeberrima citazione di Karl Marx, appartenente al "Diciotto Brumaio di Luigi Bonaparte" (1852), potrebbe ben incorniciare il successo della Real Sociedad in Coppa del Re. Vittoria basca o fallimento cholista, quello che conta è che la storia ha avuto una clamorosa ripetizione con la finale del 1987. La "farsa" o l'imitazione ridicola di ieri sera, ha avuto il 2-2 come risultato finale.

Dopo un solo minuto di gioco, ci ha pensato Ander Barrenetxea a sbloccare la tesa finale. Gli errori clamorosi di Nahuel Molina e Giuliano Simeone hanno permesso a Guedes di crossare in solitaria per raggiungere la testa dell'ala basca, malamente marcata da Ruggeri. Tuttavia, al 18' Lookman, su invito di Griezmann, ha rimesso i conti in parità con un diagonale clinico. Un altro erro difensivo, questa volta di Musso, ha causato un rigore, subito trasformato da Mikel Oyarzabal a fine primo tempo. L'ennesima rincorsa nel risultato dei colchoneros arriva da Julian Alvarez e il suo potente tiro per il 2-2 all'83'. Reti bianche ai supplementari e così si accede ai rigori. Dagli 11 metri sbagliano tutti i bomber delle rispettive squadre Sorloth e Julian Alvarez da un lato, Oskarsson dall'altro. La Real Sociedad trionfa così dopo 6 anni, ma soprattutto ripete sinistramente la vittoria della Coppa nel 1987.

La Real Sociedad e la Copa del Rey 1987 —

La prima volta era dunque tragedia. Nel 1987, le due squadre si erano già sfidate il 27 giugno in occasione della finale di Coppa del Re in programma a Saragozza. Quello che colpisce è l'esatto parallelismo in molti elementi delle due sfide. Il risultato era terminato 2-2, con l'esatto ordine di marcatura da parte dei due club. Vantaggio Sociedad con Lopez Ufarte, pareggio biancorosso con Da Silva, 2-1 della Real con Begiristain e 2-2 finale di Rubio.

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Anche ai rigori ci furono gli errori madridisti di De Souza e Quique Ramos, analoghi a quelli di Sorloth e Julian Alvarez per un 4-2 finale d.c.r. I rigori tornano così a sorridere alla squadra basca che ha pagato una serie negativa di 36 anni senza vittorie ai penalty.