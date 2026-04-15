Ancora una volta l'Atletico Madrid ha avuto la meglio sul Barcellona: si tratta della terza volta che Colchoneros eliminano i Blaugrana ai quarti di finale di Champions League. Il successo arriva nella notte del 14 aprile 2026, quando al triplice fischio, il Metropolitano si alza in piedi per acclamare i suoi beniamini in campo. Il tabellone indica 1-2 in favore degli ospiti, ma in virtù del punteggio dell' andata (2-0 per l'Atletico), la formazione di Diego Simeone può festeggiare il passaggio del turno. L'autore del gol decisivo è Ademola Lookman, capace di realizzare la prima gioia in Champions con Colchoneros. Questi ultimi attenderanno l'esito dell'incontro tra Arsenal e Sporting per scoprire quale sarà il loro prossimo avversario in semifinale.
CHAMPIONS LEAGUE
Atletico Madrid, Simeone: “Dopo 14 anni anni mi emoziona ancora vedere la squadra combattere”
Atletico Madrid, le parole del tecnico dopo il passaggio del turno
Poco dopo il triplice fischio, il tecnico dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, ha dichiarato apertamente - come riportato da A Bola - di non avere un avversario preferito da affrontare semifinale: "Adesso siamo concentrati sul recupero, perché sabato abbiamo da giocare una finale di Coppa del Rey contro il Real Sociedad". Se preferiamo Arsenal o Sporting? "Non importa" ha risposto il El Cholo. Poi il tecnico ha espresso tutte le sue emozioni in merito ai 14 anni vissuti sulla panchina dell'Atletico: "Nonostante siano passati tanti anni, mi emoziona ancora vedere la squadra competere in questo modo. Certo i giocatori sono cambiati, ma siamo riusciti a ricominciare tante vole e soprattutto, siamo tornati tra le prime quattro squadre d'Europa. Il Barcellona? Giocano con una velocità incredibile".
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Il commento di Simeone sulla prestazione della squadra—
Poi sull'analisi della partita ha aggiunto: "Abbiamo dato il massimo, nonostante alcuni errori individuali. Loro hanno avito un impatto migliore, può succedere quando affronti una squadra forte. Tuttavia, sono contento perché la squadra ha mantenuto la calma e fare il gol dell'1-2 è stato fantastico. Abbiamo capito che in queste situazioni è importante attaccare e imporre le nostre idee di gioco". Infine, ha concluso: "Abbiamo sfruttato bene i momenti a nostro favore e il punteggio della gara di andata ci ha dato tranquillità per affrontare nel miglior modo possibile il match di ritorno. La prestazione dei singoli? Alvarez, Griezmann, lo stesso Molina e il sacrificio di Ruggeri ci hanno la forza giusta".
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