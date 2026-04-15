Poco dopo il triplice fischio, il tecnico dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, ha dichiarato apertamente - come riportato da A Bola - di non avere un avversario preferito da affrontare semifinale: "Adesso siamo concentrati sul recupero, perché sabato abbiamo da giocare una finale di Coppa del Rey contro il Real Sociedad". Se preferiamo Arsenal o Sporting? " Non importa " ha risposto il El Cholo. Poi il tecnico ha espresso tutte le sue emozioni in merito ai 14 anni vissuti sulla panchina dell'Atletico: "Nonostante siano passati tanti anni, mi emoziona ancora vedere la squadra competere in questo modo. Certo i giocatori sono cambiati, ma siamo riusciti a ricominciare tante vole e soprattutto, siamo tornati tra le prime quattro squadre d'Europa . Il Barcellona? Giocano con una velocità incredibile".

Il commento di Simeone sulla prestazione della squadra

Poi sull'analisi della partita ha aggiunto: "Abbiamo dato il massimo, nonostante alcuni errori individuali. Loro hanno avito un impatto migliore, può succedere quando affronti una squadra forte. Tuttavia, sono contento perché la squadra ha mantenuto la calma e fare il gol dell'1-2 è stato fantastico. Abbiamo capito che in queste situazioni è importante attaccare e imporre le nostre idee di gioco". Infine, ha concluso: "Abbiamo sfruttato bene i momenti a nostro favore e il punteggio della gara di andata ci ha dato tranquillità per affrontare nel miglior modo possibile il match di ritorno. La prestazione dei singoli? Alvarez, Griezmann, lo stesso Molina e il sacrificio di Ruggeri ci hanno la forza giusta".