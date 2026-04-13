Il cholo non ammette errori: domani il Metropolitano dovrà essere un inferno

Federico Grimaldi 13 aprile - 16:41

Simeoneè al passo decisivo: domani si giocherà buona parte della stagione. L'andata dei quarti di finale di Champions del suo Atletico Madrid contro il Barcellona non poteva andare meglio: due gol e Camp Nou espugnato. Ma domani si ricomincia: la sfida al Metropolitano è tutt'altro che scontata e la qualificazione è ancora in bilico. Di questo ne è convinto Simeone, che in conferenza stampa ha voluto tenere alta la guardia dei propri giocatori in vista di domani. Il tecnico argentino ha spaziato su diversi argomenti: dal problema infermeria alle scelte, il cholo ha dato una propria disamina su ciò che gli aspetta domani. L'Atletico è pronto alla battaglia. E Simeone vuole rovinare - ancora una volta - la festa del Barcellona.

Atletico Madrid -Barcellona, Simeone: "Giocheremo con tutte le nostre forze" — Alla vigilia della sfida contro il Barcellona, Simeoneha presentato un quadro di grande concentrazione, evitando di svelare scelte definitive ma lasciando trasparire fiducia nel suo gruppo. Il tecnico argentino, interrogato sul possibile undici titolare, ha chiarito: "Non ho ancora comunicato la formazione ai ragazzi, gliela darò domani verso le 19:00 quando saremo in hotel e avremo tempo per decidere". Sul tema della partita ha ribadito: "Siamo convinti di ciò di cui abbiamo bisogno e di ciò che otterremo. Il nostro obiettivo è andare avanti e giocheremo con tutte le nostre forze per riuscirci".

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Riguardo all’approccio alla gara, ha aggiunto: "Dato che abbiamo gareggiato contro di loro, sappiamo che sono un avversario molto forte, ma sappiamo anche che il nostro obiettivo è quello di passare il turno". Sulle assenze e sulla gestione della difesa ha spiegato di aver parlato con i suoi difensori, sottolineando la fiducia in Le Normand e Lenglet e ribadendo che il gruppo conosce perfettamente le richieste tattiche del match. Infine ha parlato del fattore campo e dell’arbitraggio, spiegando che le partite di questo livello si decidono sui 'dettagli' e che la sua attenzione è esclusivamente rivolta alla prestazione della squadra senza pensare ad altro.