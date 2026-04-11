derbyderbyderby calcio estero Incubo Atletico Madrid per il Siviglia: una sola vittoria negli ultimi 5 anni

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Incubo Atletico Madrid per il Siviglia: una sola vittoria negli ultimi 5 anni

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Il Siviglia non se la sta passando bene, occupando la 17^posizione a soli due punti di vantaggio rispetto all'Elche in zona retrocessione. Al Ramón Sánchez-Pizjuán però arriva il Cholo Simeone!
Luigi Mereu

Il Siviglia si trova a un passo dalla zona retrocessione quando mancano ormai 8 giornate al termine di questa Liga, e questa sera si troverà davanti all'Atletico Madrid uscente dalla vittoria per 2-0 in Champions League contro i rivali del Barcellona. Sarà importantissimo trovare almeno un punto oggi per il Siviglia, nonostante questo non accada dal lontano agosto del 2023. In quell'occasione infatti finì 1-1 grazie alle reti di Correa e Mir.

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SIVIGLIA, SPAGNA - 24 GENNAIO: Nemanja Gudelj del Sevilla FC indossa la fascia da capitano a Juanlu Sanchez del Sevilla FC durante la partita LaLiga EA Sports tra il Sevilla FC e l'Athletic Club allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan il 24 gennaio 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Rompere la maledizione, e farlo al momento giusto

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Per rivivere una vittoria del Siviglia contro l'Atletico Madrid, bisogna tornare indietro all'11 febbraio 2024. In quell'occasione vinsero 1-0 con gol di Isaac Romero, e da quel momento sono arrivate solo sconfitte. L'ultima arrivata a novembre 2025, quando grazie ai gol di Julian Alvarez, Almada e Griezmann l'Atletico conquistò la vittoria. Nonostante questa recente serie positiva, il bilancio complessivo degli scontri diretti tra le due squadre nella capitale andalusa è nettamente a favore del Siviglia, che ha vinto 43 delle 95 partite disputate (45%) contro le 18 vittorie (19%) e i 34 pareggi (36%) dell'Atlético Madrid. La peggior sconfitta del Siviglia in questa serie, arrivò nel 2023 con il risultato di 6-1.

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Sicuramente oggi il Ramón Sánchez-Pizjuán sarà una bolgia vista l'importanza della partita, dove oltre a contare il risultato sarà importante anche fornire una buona prestazione che dia fiducia per quest'ultima fase decisiva del campionato che potrebbe cambiare il futuro del Siviglia, che arriva da 3 sconfitte consecuitive.

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