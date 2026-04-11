Il Siviglia si trova a un passo dalla zona retrocessione quando mancano ormai 8 giornate al termine di questa Liga , e questa sera si troverà davanti all' Atletico Madrid uscente dalla vittoria per 2-0 in Champions League contro i rivali del Barcellona. Sarà importantissimo trovare almeno un punto oggi per il Siviglia, nonostante questo non accada dal lontano agosto del 2023 . In quell'occasione infatti finì 1-1 grazie alle reti di Correa e Mir.

Rompere la maledizione, e farlo al momento giusto

Per rivivere una vittoria del Siviglia contro l'Atletico Madrid, bisogna tornare indietro all'11 febbraio 2024. In quell'occasione vinsero 1-0 con gol di Isaac Romero, e da quel momento sono arrivate solo sconfitte. L'ultima arrivata a novembre 2025, quando grazie ai gol di Julian Alvarez, Almada e Griezmann l'Atletico conquistò la vittoria. Nonostante questa recente serie positiva, il bilancio complessivo degli scontri diretti tra le due squadre nella capitale andalusa è nettamente a favore del Siviglia, che ha vinto 43 delle 95 partite disputate (45%) contro le 18 vittorie (19%) e i 34 pareggi (36%) dell'Atlético Madrid. La peggior sconfitta del Siviglia in questa serie, arrivò nel 2023 con il risultato di 6-1.