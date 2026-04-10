Martedì prossimo ci sarà la sfida di ritorno contro il Barcellona . Si riparte dal 2-0 per i Colchoneros. Un risultato che poteva essere diverso se l'arbitro avesse sanzionato l'evidente tocco di mano di Pubill . Il calcio di rigore negato ai catalani non è stato certo dimenticato. Al contrario. Tuttavia, non è certo la partita di martedì il primo pensiero di Diego Pablo Simeone . Il tecnico dell' Atletico Madrid è intervenuto in conferenza stampa questo pomeriggio durante la quale si è preoccupato più della sfida contro il Siviglia , in programma domani alle 21.

Quando infatti gli è stato chiesto un parere sul reclamo presentato dal club blaugrana, l'ex centrocampista si è limitato a rispondere: "Sono molto rispettoso. Viviamo a Madrid, siamo abituati a questo genere di situazioni e, per chiunque capisca, è facilissimo da comprendere. Non ci dà alcun fastidio." Parole che non hanno bisogno di spiegazioni. La situazione in classifica vede al momento i biancorossi saldamente al quarto posto ad una sola lunghezza dal "podio" occupato dal Villarreal. Una vittoria, dunque, consentirebbe al Cholo di scavalcare i sottomarini gialli, in attesa poi di conoscere il risultato degli avversari, impegnati contro l'Athletic Bilbao.