A due giorni dalla sfida del Camp Nou, il tocco di mano di Marc Pubill fa ancora discutere. Il fallo non fischiato dall'arbitro ha mandato il Barcellona su tutte le furie tanto da presentare un reclamo per l'arbitraggio non all'altezza. Nelle ultime ore, intanto, è arrivata la replica dell'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, durante la conferenza stampa di questo pomeriggio.
Le polemiche
Atletico Madrid, Simeone replica al Barcellona: “Siamo abituati a queste situazioni”
Atletico Madrid, Simeone non pensa troppo al Barcellona e si prepara per il Siviglia—
Martedì prossimo ci sarà la sfida di ritorno contro il Barcellona. Si riparte dal 2-0 per i Colchoneros. Un risultato che poteva essere diverso se l'arbitro avesse sanzionato l'evidente tocco di mano di Pubill. Il calcio di rigore negato ai catalani non è stato certo dimenticato. Al contrario. Tuttavia, non è certo la partita di martedì il primo pensiero di Diego Pablo Simeone. Il tecnico dell'Atletico Madrid è intervenuto in conferenza stampa questo pomeriggio durante la quale si è preoccupato più della sfida contro il Siviglia, in programma domani alle 21.
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Quando infatti gli è stato chiesto un parere sul reclamo presentato dal club blaugrana, l'ex centrocampista si è limitato a rispondere: "Sono molto rispettoso. Viviamo a Madrid, siamo abituati a questo genere di situazioni e, per chiunque capisca, è facilissimo da comprendere. Non ci dà alcun fastidio." Parole che non hanno bisogno di spiegazioni. La situazione in classifica vede al momento i biancorossi saldamente al quarto posto ad una sola lunghezza dal "podio" occupato dal Villarreal. Una vittoria, dunque, consentirebbe al Cholo di scavalcare i sottomarini gialli, in attesa poi di conoscere il risultato degli avversari, impegnati contro l'Athletic Bilbao.
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