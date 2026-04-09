Il clima in casa blaugrana è a dir poco rovente. Dopo la dura sconfitta per 2-0 subita contro l'Atlético Madrid nell'andata dei quarti di finale di Champions League, il Barcellona sta valutando in maniera molto seria l'ipotesi di presentare una protesta formale direttamente all'UEFA.
CHAMPIONS LEAGUE
Barcellona-Atletico, i blaugrana vogliono presentare un ricorso formale alla UEFA per l’arbitraggio
La polemica del Barcellona—
Il motivo di questa polemica è legato esclusivamente alla direzione arbitrale del match. Secondo quanto trapela dall'ambiente catalano e riportato da Marca, all'interno dello spogliatoio si respira una rabbia enorme per le decisioni prese dal direttore di gara. Sotto la lente d'ingrandimento del club ci sono, in particolare, una scelta molto controversa riguardante un calcio di rigore e ulteriori chiamate chiave che i giocatori e lo staff ritengono abbiano indirizzato pesantemente l'andamento e il risultato della partita. I vertici della società si sentono fortemente penalizzati e, stanchi degli episodi controversi, sono pronti a far sentire la propria protesta con un reclamo istituzionale.
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Il vantaggio dell'Atletico e la voglia di rimonta blaugrana—
Al di là delle furiose polemiche arbitrali che inevitabilmente domineranno i prossimi giorni, resta però l'amaro verdetto del Camp Nou. La sfida di andata ha visto l'Atlético Madrid imporsi con un secco 0-2, in un match vibrante e carico di tensioni. I Colchoneros sono riusciti a imbrigliare la manovra offensiva dei catalani con la consueta solidità tattica, colpendo senza pietà nei momenti cruciali di una gara spigolosa. Il Barcellona, pur mantenendo a lungo il controllo del possesso palla, ha faticato tremendamente a trovare varchi concreti, sbattendo sistematicamente contro il muro eretto dalla formazione madrilena. A tagliare definitivamente le gambe agli ospiti è stata la rete del raddoppio arrivata nella ripresa, che ha complicato notevolmente i piani blaugrana.
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