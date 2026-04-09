La polemica del Barcellona

Il motivo di questa polemica è legato esclusivamente alla direzione arbitrale del match. Secondo quanto trapela dall'ambiente catalano e riportato da Marca, all'interno dello spogliatoio si respira una rabbia enorme per le decisioni prese dal direttore di gara. Sotto la lente d'ingrandimento del club ci sono, in particolare, una scelta molto controversa riguardante un calcio di rigore e ulteriori chiamate chiave che i giocatori e lo staff ritengono abbiano indirizzato pesantemente l'andamento e il risultato della partita. I vertici della società si sentono fortemente penalizzati e, stanchi degli episodi controversi, sono pronti a far sentire la propria protesta con un reclamo istituzionale.