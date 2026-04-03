Flick teme l'Atletico Madrid. Per il tecnico tedesco i Colchoneros sono una delle squadre migliori d'Europa, guidati da un tecnico tra i migliori e con individualità come Griezmann che possono fare la differenza

Francesco Di Chio 3 aprile 2026 (modifica il 3 aprile 2026 | 19:46)

Hansi Flick alla vigilia della sfida del Wanda Metropolitano, ha inquadrato la gara che attenderà il suo Barcellona. Il tecnico tedesco ha elogiato i rivali e il loro tecnico e ha speso parole d'amore per Antoine Griezmann, prima di affrontare temi come l'infortunio di Raphinha. La gara di domenica sarà solo l'ennesimo atto di una sfida che quest'anno sembra infinita. Dopo l'andata in Liga e la semifinale di Copa del Rey, Barcellona e Atletico Madrid infatti si sfideranno oltre che domenica anche nei quarti di finale di Champions League.

Hansi Flick elogia i rivali — Sulla partita il tecnico tedesco ha detto: "È una gara contro una delle migliori squadre della Liga e sicuramente d’Europa. Hanno tantissima qualità e giocatori capaci di decidere la sfida da soli". Poi ha chiesto ai suoi un'atteggiamento diverso rispetto alla sfida in Copa del Rey: "Non possiamo commettere gli stessi errori dell’ultima volta. Ma ho visto molto bene la mia squadra, l’ho vista concentrata." Il mister ha parlato anche del tecnico rivale: "Simeone è uno dei migliori allenatori al mondo". Ma le parole più dolci Flick le ha spese per uno dei giocatori di maggiore talento dei Colchoneros, Antoine Griezmann. "Hanno grandi individualità, Griezmann è fantastico. Sembra quasi danzare quando gioca. Hanno grandi giocatori e un grande allenatore. E l’atmosfera in casa è un fattore importante".

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"La filosofia del Barcellona è straordinaria" — Dopo le domande sugli avversari, Flick ha ovviamente parlato anche della sua squadra. Il tecnico si è detto innamorato del modo di pensare del Barcellona: "Questa filosofia è fantastica. Il calcio unisce tutti e si vive insieme. La filosofia della Masia è straordinaria. Il DNA competitivo è lì, lo vedo nella mia squadra. Fa tante cose molto bene". Non sono mancati anche elogi per il Barcellona femminile, che ha disputato 3 gare consecutive contro il Real Madrid chiudendo con un parziale di 15-2. "Mi sono piaciute davvero molto. Sono di un altro livello. Hanno giocato benissimo sia fisicamente sia tatticamente. Mi è piaciuto quello che ho visto".

Il tedesco ha chiuso parlando degli infortuni, annunciando il rientro di Baldè, Koundè ed Erik. Non sarà della gara invece De Jong, come non lo sarà soprattutto Raphinha, infortunatosi con la nazionale. "Non ci sono colpevoli. È un infortunio e bisogna conviverci, fa parte del gioco. Non arriva in un buon momento. Ci rende tristi e dovremo vedere come gestirlo". Il club ha deciso di far restare in patria il brasiliano per qualche giorno prima di tornare in Spagna per la terapia. Ultimo ma non per importanza il tecnico lancia un messaggio contro il razzismo, unendosi alle parole di Yamal. "È frustrante che un piccolo gruppo di idioti non recepisca questo messaggio. Dobbiamo riflettere e migliorare la situazione. Non c’è posto per il razzismo, né nella vita né nel calcio".