Nonostante un futuro già scritto, il talento francese ha ammesso di voler dare tutto per l'Atletico Madrid, iniziando dalla sfida contro i blaugrana

Vincenzo Di Chio 3 aprile - 18:37

In un momento cruciale della stagione, Antoine Griezmann si conferma uno dei punti di riferimento dell'Atletico Madrid. L'attaccante francese, premiato dai tifosi come miglior giocatore del mese di marzo, ha condiviso le sue sensazioni ai canali ufficiali del Club.

L'attaccante ha tracciato un bilancio personale e collettivo proprio alla vigilia della sfida con il Barcellona. Tra presente e futuro, emergono determinazione e un forte legame con squadra e ambiente.

Fiducia nel gruppo e la sfida al Barcellona — Nel corso dell'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, Griezmann ha evidenziato l'importanza del momento attuale, sottolineando la solidità della squadra e la necessità di mantenere alto il livello proprio nelle gare decisive. Sul momento di forma della squadra: "Sono molto contento del rendimento della squadra e del mio percorso. Entriamo in momenti chiave del campionato e spero di continuare su questo livello".

Il francese ha anche sottolineato la pericolosità dei blaugrana: "Bisogna essere noi stessi, dobbiamo essere solidi difensivamente, perchè loro sono pericolosi. Dobbiamo restare uniti e dare ritmo alla partita. Giocare davanti ai nostri tifosi è un valore aggiunto".

Per quanto riguarda il suo ruolo ha aggiunto :"Mi sento una pedina fondamentale per il mister. Sto giocando molto di più rispetto all'inizio. Con lavoro, fiducia e gioia posso raggiungere il mio livello migliore. Continuerò a lavorare per cercare il gol o l'assist".

Parole che raccontano di un gruppo consapevole dei propri mezzi e deciso a giocarsi le proprie carte contro una delle avversarie più forti del campionato.

Clicca sull'immagine per guardare le partite live su BET365

Gli ultimi mesi di Griezmann in maglia Atletico Madrid — Guardando al futuro, il francese ha ribadito la sua voglia di continuare a dare il massimo fino all'ultimo giorno, sottolineando il legame con squadra e tifosi. Sempre nell'intervista, ha espresso con chiarezza le sue sensazioni.

Griezmann si è anche sbilanciato su ciò che verrà: "Voglio fare sempre di più, lavorare di più, giocare di più...Ho molta fiducia nel gruppo, nel mister, nei tifosi per le partite in casa e per quelli che ci seguono in traferta. Darò tutto in ogni partita, in ogni allenamento. Sono davvero pochi mesi e quindi devo dare tutto me stesso".