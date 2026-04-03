Alexia Putellas è tra le protagoniste indiscusse del clamoroso successo per 6-0 del Barcellona sul Real Madrid. Nel Clasico femminile, la spagnola fa gol, realizza due assist e raggiunge le 500 presenze col club.

Francesco Lovino Redattore 3 aprile - 11:42

Alexia Putellas ha scelto un pomeriggio indimenticabile per entrare ancora di più nella storia del club blaugrana. Ammontano a 500 le presenze con il Barcellona, squadra di cui è ormai diventata punto fermo inamovibile. Per lei, un gol e due assist nel trionfo delle sue compagne contro il Real Madrid.

Putellas: sei storia Il 6-0 della squadra passa quasi in secondo piano, dato che tutti i riflettori sono puntati su di lei. Alexia Putellas non sembra arrestare la sua corsa alle vette del calcio mondiale. Prima sblocca il Clasico con una rete all'ottavo minuto di gioco, poi serve due palloni invitanti alla compagna di squadra norvegese Graham Hansen. Gioco, partita, incontro. È lei la star della serata che all'età di 32 anni ha voglia di caricarsi la squadra sulle spalle.

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Il Clasico è valso per i quarti di finale di Champions League femminile e, dopo il netto 2-6 dell'andata, Putellas e company si impongono con un altro risultato perentorio. Adesso, neanche a dirlo, si aprono nuovi spiragli per la spagnola che, solo rimanendo al Barcellona anche l'anno prossimo, potrà superare la primatista di presenze: Melanie Serrano ferma a 517.

Statistiche da capogiro — Quello realizzato con il Real Madrid è stato il 230° gol con la maglia del Barcellona. 15 di questi sono giunti proprio nei Clasicos. Nessuna calciatrice ha fatto meglio di lei in quest'ultima statistica. Il secondo miglior marcatore col Barcellona è Cesar Rodriguez. Questi si è fermato a 232 reti. Mancando ancora diverse gare tra Liga, Champions League e la finale di Coppa contro l'Atletico; l'obiettivo è ampiamente alla portata.

Neanche a dirlo, il miglior marcatore di sempre tra uomini e donne del Barcellona resta Lionel Messi. I suoi 672 gol con i blaugrana paiono un muro difficilmente eguagliabile per chiunque.

GIOCATORI CON IL MAGGIOR NUMERO DI PRESENZE

Melanie Serrano 517

Alexia Putellas 500

Marta Torrejón 486

Vicky Losada 376

Patri Guijarro 369

Marta Unzué 360

Aitana Bonmatí 332

Mapi León 307

Mariona Caldentey 303

Sandra Paños 279

GIOCATRICI CON IL MAGGIOR NUMERO DI GOL

Alexia Putellas 230

Jenni Hermoso 222

Sonia Bermúdez 123

Aitana Bonmatí 117

Asisat Oshoala 117

Mariona Caldentey 115

Caroline Graham Hansen 102

Claudia Pina 98

Olga Garcia 95

Patri Guijarro 75