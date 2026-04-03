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Barcellona Women, Alexia Putellas fa la storia: 500 presenze col club

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Alexia Putellas è tra le protagoniste indiscusse del clamoroso successo per 6-0 del Barcellona sul Real Madrid. Nel Clasico femminile, la spagnola fa gol, realizza due assist e raggiunge le 500 presenze col club.
Francesco Lovino
Francesco Lovino Redattore 

Alexia Putellas ha scelto un pomeriggio indimenticabile per entrare ancora di più nella storia del club blaugrana. Ammontano a 500 le presenze con il Barcellona, squadra di cui è ormai diventata punto fermo inamovibile. Per lei, un gol e due assist nel trionfo delle sue compagne contro il Real Madrid.

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Putellas: sei storia

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Alexia Putellas del Barcellona festeggia a fine partita dopo la vittoria della sua squadra durante l'andata delle semifinali di UEFA Champions League femminile tra Barcellona e Chelsea FC Women allo stadio Johan Cruyff, il 20 aprile 2025 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)
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Il 6-0 della squadra passa quasi in secondo piano, dato che tutti i riflettori sono puntati su di lei. Alexia Putellas non sembra arrestare la sua corsa alle vette del calcio mondiale. Prima sblocca il Clasico con una rete all'ottavo minuto di gioco, poi serve due palloni invitanti alla compagna di squadra norvegese Graham Hansen. Gioco, partita, incontro. È lei la star della serata che all'età di 32 anni ha voglia di caricarsi la squadra sulle spalle.

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Il Clasico è valso per i quarti di finale di Champions League femminile e, dopo il netto 2-6 dell'andata, Putellas e company si impongono con un altro risultato perentorio. Adesso, neanche a dirlo, si aprono nuovi spiragli per la spagnola che, solo rimanendo al Barcellona anche l'anno prossimo, potrà superare la primatista di presenze: Melanie Serrano ferma a 517.

Statistiche da capogiro

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Quello realizzato con il Real Madrid è stato il 230° gol con la maglia del Barcellona. 15 di questi sono giunti proprio nei Clasicos. Nessuna calciatrice ha fatto meglio di lei in quest'ultima statistica. Il secondo miglior marcatore col Barcellona è Cesar Rodriguez. Questi si è fermato a 232 reti. Mancando ancora diverse gare tra Liga, Champions League e la finale di Coppa contro l'Atletico; l'obiettivo è ampiamente alla portata.

Neanche a dirlo, il miglior marcatore di sempre tra uomini e donne del Barcellona resta Lionel Messi. I suoi 672 gol con i blaugrana paiono un muro difficilmente eguagliabile per chiunque.

GIOCATORI CON IL MAGGIOR NUMERO DI PRESENZE

  •  Melanie Serrano 517

  • Alexia Putellas 500

  • Marta Torrejón 486

  •  Vicky Losada 376

  • Patri Guijarro 369

  •  Marta Unzué 360

  • Aitana Bonmatí 332

  • Mapi León 307

  • Mariona Caldentey 303

  • Sandra Paños 279

    • GIOCATRICI CON IL MAGGIOR NUMERO DI GOL

  • Alexia Putellas 230

  • Jenni Hermoso 222

  • Sonia Bermúdez 123

  • Aitana Bonmatí 117

  • Asisat Oshoala 117

  • Mariona Caldentey 115

  • Caroline Graham Hansen 102

  • Claudia Pina 98

  • Olga Garcia 95

  • Patri Guijarro 75

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