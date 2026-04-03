La sfida valevole per i quarti di finale della Champions femminile va alle catalane: festa grande anche per Alexia Putellas che raggiunge le 500 presenze

Se cerchiamo la definizione di "dominatrici" nel dizionario troveremo la parola "Barcellona"! Le calciatrici del club catalano cambiano competizione, ma non deludono le aspettative e la tradizione nel Clasico con il Real Madrid. Il derby iberico per eccellenza tra le due compagini femminili va nuovamente alle blaugrana che esagerano e vincono 6 a 0 contro le blancas, accedendo così alla semifinale della Women's Champions League. Alla fine della partita, in uno Spotify Camp Nou strapieno, le ragazze di Pere Romeu festeggiano con i tifosi e con una maglia speciale per omaggiare una vera leggenda della divisione femminile del Barça: Alexia Putellas. Credits video: FC Barcelona Femení su X