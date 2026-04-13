Harry Kane, attualmente al Bayern Monaco, è finito nuovamente sotto i riflettori non per i gol segnati in Bundesliga, ma per la costruzione di una nuova residenza che sta facendo discutere in Inghilterra per dimensioni, stile e livello di lusso. Oltre 20 milioni per un progetto che in patria sta facendo molto chiacchierare, sia per grandezza che per particolarità.