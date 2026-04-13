derbyderbyderby calcio estero Una sala cinema, un bar e non solo: la nuova casa di Kane vale oltre 20 milioni

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Una sala cinema, un bar e non solo: la nuova casa di Kane vale oltre 20 milioni

Una sala cinema, un bar e non solo: la nuova casa di Kane vale oltre 20 milioni - immagine 1
L'attaccante inglese ha pensato proprio a tutto, nella sua prossima dimora non mancherà nulla
Michele Massa
Michele Massa

Harry Kane, attualmente al Bayern Monaco, è finito nuovamente sotto i riflettori non per i gol segnati in Bundesliga, ma per la costruzione di una nuova residenza che sta facendo discutere in Inghilterra per dimensioni, stile e livello di lusso. Oltre 20 milioni per un progetto che in patria sta facendo molto chiacchierare, sia per grandezza che per particolarità.

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Kane non bada a spese, come sarà composta la sua super-villa

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Si tratta di una villa neo-georgiana dal valore stimato di circa 20 milioni di sterline, un progetto architettonico imponente che, secondo alcuni residenti della zona, ricorderebbe addirittura Buckingham Palace per impatto visivo e grandezza. Non una semplice abitazione privata, dunque, ma una vera e propria dimora di rappresentanza.

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La costruzione, ancora in corso, è pensata come una struttura ultra-esclusiva, con spazi interni progettati per garantire privacy totale e comfort di livello assoluto. Tra gli elementi più particolari spicca una piattaforma sotterranea rotante per le auto dal valore di circa 20.000 sterline, pensata per facilitare accesso e parcheggio senza manovre visibili dall’esterno, un dettaglio che evidenzia l’attenzione maniacale alla discrezione.

All’interno della proprietà troveranno spazio anche una sala cinema privata, una piscina coperta, un bar personale e una palestra completamente attrezzata. Non mancheranno inoltre aree dedicate al benessere, con sale massaggi e trattamenti, trasformando la villa in una sorta di resort privato a uso esclusivo. Secondo alcune fonti inglesi, la maggior parte delle costruzioni saranno fatte sotto esplicita richiesta della moglie.

Il progetto, oltre al valore economico, colpisce soprattutto per la sua filosofia: creare un ambiente autosufficiente, in cui l’atleta possa vivere, recuperare e allenarsi senza la necessità di spostarsi frequentemente. Un modello sempre più diffuso tra le star dello sport di alto livello, ma che nel caso di Kane raggiunge dimensioni particolarmente estreme.

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