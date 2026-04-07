Un grande esperto, schivo e riservato, ma fondamentale per le gambe del centravanti inglese.

Federico Iezzi Collaboratore 7 aprile - 17:00

Ogni calciatore ha qualche segreto per il suo successo. Quello di Harry Kane è un medico, un dottore spagnolo. Si tratta del signor Alejandro Elorriaga Claraco che, da sei anni cura le caviglie del centravanti del Bayern e della nazionale inglese.

Alejandro Elorriaga Claraco — Come riporta Marca, si chiama Alejandro Elorriaga Claraco ed è nativo di Madrid, per la precisione del quartiere di Chamberí. Un uomo anonimo e riservato sul quale è difficile reperire informazioni, anche se è molto noto nel suo campo: la prevenzione degli infortuni e la medicina sportiva. Claraco lavora in Canada dal 1993 e nel suo ambito lavorativo è considerato una vera e propria eminenza: tra le altre cose ha inventato e brevettato la tecnica di Neuromodulazione Funzionale, ampiamente utilizzata nel trattamento degli infortuni nello sport d'élite. E tra i suoi pazienti figura anche uno dei più grandi talenti del Bayern Monaco degli ultimi anni: Musiala, che ha di recente subito un brutto infortunio. Anche lui si è ripreso e sarà in campo stasera in Champions League.

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Il medico che cura le caviglie di Kane — Di tutti i suoi pazienti, uno è sicuramente il più celebre. Ed è noto che l'inglese apprezzi moltissimo il lavoro di Claraco. Stiamo parlando di Harry Kane che lo ha praticamente eletto a suo medico personale. Da ben sei anni, infatti, questo professionista madrileno si occupa di tenere in funzione o riparare la caviglie del celebre attaccante ex Tottenham. Caviglie che, più di una volta, gli hanno dato seri problemi e lo hanno tenuto fermo anche mesi. Ed è soprattutto merito del dottor Claraco se, in questi sei anni, gli infortuni di Kane sono diminuiti. Ironia della sorte, è sempre merito suo, se stasera l'inglese scenderà in campo e potrà essere una minaccia per il Real Madrid nei quarti di Champions, anche se non si sa se il dottore tifa per i blancos.