Il calcio italiano ha vissuto un'altra immensa delusione, con l'ennesima assenza alla Coppa del Mondo. Però per il futuro c'è una grande speranza, che sta nei giovani italiani che sono emigrati all'estero. Uno di questi è Guido Della Rovere, trequartista italiano classe 2007 originario di Cremona e ora nelle giovanili del Bayern Monaco. I bavaresi sono abituati a focalizzarsi solo sui talenti locali per il proprio settore giovanile, ma per avere l'azzurrino hanno fatto una vera e propria eccezione.
derbyderbyderby calcio estero “In Italia ti affossano, al Bayern Monaco no”: la frecciata del baby talento Della Rovere
TALENTI IN FUGA
“In Italia ti affossano, al Bayern Monaco no”: la frecciata del baby talento Della Rovere
Guido Della Rovere, talento italiano del Bayern Monaco, lancia una stoccata al calcio azzurro. Il trequartista esalta la mentalità offensiva tedesca e racconta il suo speciale rapporto con mister Kompany
Il Bayern Monaco ha adocchiato sin da subito Della Rovere, dato che l'hanno prelevato dopo solo una presenza, ad appena 16 anni, in Serie B. In Baviera, il talento ha bruciato le tappe. Ha subito giocato, da sotto età, con l'Under 23 e adesso, a meno di 19 anni, si allena stabilmente con la prima squadra allenata da Vincent Kompany. Negli ultimi giorni Della Rovere, intervistato da Sky Sport, ha lanciato una bordata al sistema calcio italiano: "In Italia direi che manca la fiducia, perché anche se un ragazzo sbaglia non deve essere sicuramente affossato subito", ha dichiarato il giovane talento attaccando sia i club che l'ambiente azzurro.
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