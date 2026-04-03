Il calcio italiano ha vissuto un'altra immensa delusione, con l'ennesima assenza alla Coppa del Mondo. Però per il futuro c'è una grande speranza, che sta nei giovani italiani che sono emigrati all'estero. Uno di questi è Guido Della Rovere, trequartista italiano classe 2007 originario di Cremona e ora nelle giovanili del Bayern Monaco. I bavaresi sono abituati a focalizzarsi solo sui talenti locali per il proprio settore giovanile, ma per avere l'azzurrino hanno fatto una vera e propria eccezione.