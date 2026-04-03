I padroni di casa a caccia dell'impresa per continuare a credere nell'Europa, i bavaresi vogliono mettere un mattone sul secondo titolo consecutivo

Mattia Celio Redattore 3 aprile 2026 (modifica il 3 aprile 2026 | 15:02)

La Bundesliga è arrivata al suo 28° turno. Il Bayern Monaco continua la sua corsa verso il secondo titolo consecutivo, il 13° negli ultimi 14 anni, forte del suo vantaggio di nove punti sul Borussia Dortmund, secondo in classifica. I bavaresi saranno impegni domani all'Europa-Park-Stadion contro i padroni di casa del Friburgo, desideroso di fare l'impresa per continuare a credere nell'Europa. Fischio di inizio alle 15:30.

Friburgo-Bayern Monaco, come arrivano i due club alla partita — Il Friburgodel giovane Julian Schuster è chiamato ad un'impresa per continuare a credere in un posto nelle prossime coppe europee. Negli ultimi cinque turni, i Grifoni hanno ottenuto solo 2 vittorie, l'ultima proprio nel turno precedente contro il St.Pauli. Una vittoria che ha consentito a Vincenzo Grifo e compagni di mantenere il distacco dal settimo posto, occupato dall'Eintracht Francoforte, ad una sola lunghezza. Battere i bavaresi porterebbe grande entusiasmo nel club bianconero, ma domani arriva una squadra che fino ad ora è andata in rete ben 97 volte con solo 25 reti subìte.

Il Bayern Monaco, dal suo canto, arriva alla partita forte, appunto, non solo della impressionante differenza reti, ma anche forte delle 4 vittorie negli ultimi 5 turni che hanno portato la squadra di Vincent Kompany ad allungare le distanze dal Borussia Dortmund a 9 punti. Con ancora 7 giornate alla fine, lo scudetto per i bavaresi è più che mai a portata di mano. I campioni in carica, inoltre, saranno poi impegnati nella doppia sfida andata e ritorno contro il Real Madrid, valida per i quarti di finale di Champions League.

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Testa a testa Friburgo-Bayern Monaco — Quella di domani sarà l'incrocio numero 54 tra Friburgo-Bayern Monaco. Il bilancio vede un vero e proprio dominio dei bavaresi: 38 vittorie contro le sole 5 dei bianconeri. 10 invece i pareggi. All'andata la squadra di Vincent Kompany ha avuto vita facile demolendo i Grifoni con un dominante 6-2. Gli ospiti, come ricordiamo, si erano illusi portandosi sul doppio vantaggio dopo solo 17'. Dal 22' in poi è inizia la rimonta dei padroni di casa con protagonista Michael Olise, autore di una doppietta.

L'ultimo successo del Friburgo sul Bayern Monaco risale al 4 marzo 2023. Si giocavano i quarti di finale della Coppa di Germania e i bianconeri espugnarono l'Allianz Arena vincendo 2-1. Per l'ultima vittoria in campionato, invece, bisogna tornare indietro di quasi 11 anni, ovvero al 16 maggio 2015, quando i Grifoni vinsero tra le loro mura con lo stesso risultato.