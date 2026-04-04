Erling Haaland non smette di aggiornare i suoi fantastici numeri col Manchester City. Nonostante qualche critica piovuta durante questa stagione, il centravanti norvegese si dimostra sempre più inarrestabile.

Francesco Lovino Redattore 4 aprile 2026 (modifica il 4 aprile 2026 | 18:53)

Erling Haaland è tornato e la dimostrazione è arrivata nel modo migliore possibile: segnare. Nel clamoroso poker del Manchester City sul Liverpool del primo pomeriggio di sabato, per ben 3 volte è entrato nel tabellino dei marcatori. L'attaccante, neanche a dirlo, porta con sé il pallone a casa, al termine di una gara di cui è stato indiscusso protagonista.

City a valanga sul Liverpool in FA Cup La gara tra City e Liverpool è valsa per i quarti di finale di FA Cup. Il punteggio è l'attestazione di una chiara e ineguagliabile prova di forza dei padroni di casa. All'Eithad Stadium, pur al termine di una gara in sostanziale equilibrio quanto a possesso palla e conclusioni totali, è maturato un risultato netto. Come detto, però, del 4-0 rifilato ai Reds grandissima parte del merito va ad Haaland.

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Il norvegese si è caricato la squadra sulle spalle, trascinando i compagni in semifinale. Prima trasforma un calcio di rigore scaturito da un fallo di Van Dijk al minuto numero 39, quindi raddoppia allo scadere del primo tempo in pieno recupero. Infine chiude il match al 57° sull'invito di O'Reilly. Tra il secondo e il terzo gol, è arrivata anche la firma di Semenyo, autore dell'assist della seconda rete di Haaland.

Haaland batte Kane 12 a 11 — Erling Haaland, con questa di oggi, porta a 12 il computo delle sue triplette da quando veste la maglia del Manchester City, vale a dire dal luglio 2022. In questo fondamentale, scavalca Harry Kane, altro mostro sacro del gol, fermo a 11 hat-tricks realizzati nel periodo.

Nel pomeriggio, Haaland ha realizzato 3 tiri totali, dimostrando un cinismo straordinario. Tutte e tre le conclusioni hanno centrato lo specchio della porta e si sono trasformati in gol. Percentuale realizzativa pari al 100%. Prima di oggi, il classe 2000 aveva marcato solo una volta in 7 gare, compresi i 63 minuti con la Norvegia. Ora Haaland è tornato davvero.