Cristiano Ronaldo non vuole saperne di smettere di segnare e il suo club arabo non può che esserne felice: entra nel vivo anche la competizione secondaria dell'Asia e la squadra di Jorge Jesus è la favorita assoluta

Pietro Rusconi Redattore 19 aprile - 18:45

La stagione dell'Al-Nassr sta prendendo una piega sempre più positiva. Ad un certo punto dell'anno infatti si stava propagando ancora il timore di un'annata da zero titoli. Negli ultimi anni, la squadra governata dal fondo sovrano PIF, ha ottenuto risultati poco soddisfacenti in relazione alle spese fatte e alla qualità della rosa. Dall'arrivo di CR7, i cavalieri del Najd hanno collezionato due secondi posti e un terzo posto nella Saudi Pro League, vincendo solo una Coppa dei Campioni araba per club. Tuttavia, la stagione '25-26 sembra sorridere alla rosa composta da Joao Felix, Iñigo Martinez, Kingsley Coman, Sadio Mané, Marcelo Brozovic, Bento e Mohamed Simakan. L'Al-Nassr attualmente è primo a +8 dall'Al-Hilal di Simone Inzaghi, con lo scontro diretto ancora da giocare. Inoltre, la squadra allenata da Jorge Jesus sta procedendo bene anche in un'altra competizione: l'AFC Champions League Two ovvero l'Europa League asiatica.

Prosegue bene il binomio fra Cristiano Ronaldo e l'Al-Nassr —

Il match valido per i quarti di finale di questo torneo si è dunque disputato fra l'Al Wasl degli Emirati Arabi Uniti (squadra in cui milita Kurt Zouma) e l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. La partita non ha avuto storia già dal primo tempo. Nei primi 45 minuti infatti la squadra di Jorge Jesus si era già portata in avanti di 3 reti. CR7 ha segnato il primo gol all'11' su errore del terzino destro avversario. 26 marcature stagionali e soprattutto 970 reti in carriera per la leggenda di Madeira.

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Dopodiché, Joao Felix si è scatenato e ha messo a segno 2 assist in fila. Il primo cross ha aiutato Iñigo Martinez a insaccare di testa al 24' e il secondo ha permesso al difensore centrale Al-Amri di siglare il 3-0 al 26'. Il gol valido per il poker non poteva non essere del miglior giocatore dell'ultima Coppa d'Africa, ovvero il senegalese Sadio Mané. Nell'Europa League araba, l'Al-Nassr prosegue il suo ruolino di marcia da 18 vittorie consecutive, diventando la favorita numero 1.