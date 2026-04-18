A traballare non è solo la panchina di Simone Inzaghi: tutto il sistema del club saudita si trova a fronteggiare una nuova proprietà

Pietro Rusconi Redattore 18 aprile - 19:39

La fine del campionato saudita si avvicina sempre di più e l’Al-Hilal di Simone Inzaghi sta passando un periodo difficile. L’eliminazione ai rigori nella AFC Champions League Élite da parte dell’Al-Sadd di Roberto Mancini ha propagato nubi ancora più grigie sulla stagione della squadra in blu. Dopo una larga parte del campionato dominata, adesso i risultati non sorridono al tecnico di Piacenza. L’Al-Hilal infatti ha rallentato molto negli ultimi tempi, permettendo all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo di salire in cima alla classifica a 76 punti, +8 ma con la squadra di Theo Hernandez con una partita in meno.

Tuttavia, mancano ancora 6 partite al termine del campionato saudita. Il 12 maggio ci sarà l'attesissimo scontro diretto fra le due squadre e potrebbe rivelarsi chiave per capire il futuro di Simone Inzaghi. Inoltre, l'Al-Hilal è ancora in lotta per la King's Cup dove nella giornata del 23 aprile affronterà l'Al-Kholood. Tutto è ancora possibile ma le prospettive non sembrano essere favorevoli a Inzaghi & co. A complicare ulteriormente il futuro del club è arrivata anche la notizia della cessione della squadra alla KHC.

La cessione dell'Al-Hilal —

La squadra salita alla ribalta per gli acquisti di Milinkovic-Savic, Neymar, Benzema, Nunez, Marcos Leonardo, Ruben Neves, Koulibaly, Bono sembra essere arrivata ad un punto di svolta della sua storia. L'Al-Hilal era una delle 4 squadre sotto il controllo di PIF (fondo sovrano dell'Arabia Saudita). Insieme alla squadra di Inzaghi infatti c'erano l'Al-Ittihad, l'Al-Nassr e l'Al-Ahli.

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Tuttavia, il fondo sovrano ha ceduto una quota di maggioranza del club a Kingdom Holding Company, gruppo guidato dal principe Alwaleed Bin Talal (membro della famiglia reale). Le cifre si aggirano sui 1.4 miliardi di riyal sauditi (316 milioni di euro) per il 70% del capitale sociale dell'Al-Hilal. Sul sito di PIF si legge di come la vendita sia: "In linea con la strategia di PIF volta a massimizzare i rendimenti e a reinvestire il capitale nell'economia saudita". Inoltre si cita la valorizzazione compiuta dal fondo sulla squadra e l'obiettivo di KHC di diversificare i propri investimenti in linea con Vision 2030.