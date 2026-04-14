Il club con sede a Doha vince il titolo per la terza volta di fila mentre per l'allenatore italiano si tratta del terzo campionato vinto

Jacopo del Monaco 14 aprile 2026 (modifica il 14 aprile 2026 | 09:41)

Nella giornata di ieri, il tecnico dell'Al-Sadd Roberto Mancini ha conquistato un altro titolo per il suo palmarès personale. Infatti, l'ex commissario tecnico della Nazionale Italiana ha vinto la Qatar Stars League, vale a dire la massima divisione del calcio qatariota. Il club con sede a Doha ha conquistato il titolo con una giornata di anticipo grazie alla sconfitta dell'Al-Shamal, squadra seconda in classifica che ha perso 0-2 in casa contro il Qatar SC. Dopo aver vinto lo Scudetto con l'Inter e la Premier League con il Manchester City, il tecnico conquista il terzo campionato nazionale della sua carriera nonché il secondo titolo nel Medio Oriente.

L'Al-Sadd di Mancini vince il campionato qatariota con un turno d'anticipo — Dopo aver terminato la sua esperienza come commissario tecnico della Nazionale dell'Arabia Saudita nel mese di ottobre del 2024, Mancini ha fatto ritorno in panchina poco più di un anno dopo, quindi a novembre dello scorso anno, firmato per il club di Doha. Quasi due mesi e mezzo dopo dal suo arrivo, l'italiano conquista il primo titolo con l'Al-Sadd: il Qatar-UAE Super Shield contro gli emiratini dello Shabab Al-Ahli col risultato di 3-2 grazie alla rete di Afif e la doppietta di Roberto Firmino, ex attaccante del Liverpool. Nella giornata di ieri, l'Al-Sadd ha conquistato anche un altro titolo, ovvero quello di Campione del Qatar.

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La squadra allenata da Roberto Mancini ha vinto il 19esimo campionato della sua storia nonché il terzo di fila con una giornata d'anticipo. Ieri pomeriggio, infatti, è stata determinata la sconfitta del club secondo in classifica, ovvero l'Al-Shamal che ha perso 0-2 contro il Qatar SC. All'ultima giornata, tra l'altro, ci sarebbe stato proprio lo scontro diretto per il titolo ma, a causa del risultato di ieri, sarà soltanto una normale partita tra prima e seconda della classe. Per Mancini si tratta del sedicesimo titolo della sua carriera da allenatore e, quattordici anni dopo la Premier League col City, torna a vincere un campionato.