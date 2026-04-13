La massima competizione del calcio asiatico metterà di fronte due allenatori che, in passato, sono stati anche compagni di squadra

Jacopo del Monaco 13 aprile - 10:58

Oltre alle restanti gare della trentaduesima giornata di Serie A, nella giornata odierna andrà in scena la partita che metterà di fronte Al-Hilal ed Al-Sadd. I due club, infatti, si affronteranno in occasione degli ottavi di finale della Champions League Asiatica. Si tratta di una gara da dentro o fuori, visto che l'andata ed il ritorno si sarebbero dovuti giocare a marzo, ma ciò non ha avuto luogo a causa di ragioni che vanno oltre il calcio. L'incontro di stasera, che inizierà alle 20:00 presso lo Stadio Principe Abdullah Al-Faisal di Jeddah, metterà di fronte due allenatori italiani: Simone Inzaghi e Roberto Mancini.

Al-Hilal contro Al-Sadd è la sfida tra Simone Inzaghi e Roberto Mancini — Le due squadre, rispettivamente provenienti dall'Arabia Saudita e dal Qatar, si affronteranno per la seconda volta in quest'edizione della competizione. La prima, infatti, risale alla fase a giorni della Champions ed i due club hanno giocato contro nel mese di ottobre. In quell'occasione, la squadra di Inzaghi ha vinto 3-1 con reti di Akçiçek, Koulibaly e Milinković-Savić ma, in quel periodo, Mancini non aveva ancora firmato per il club qatariota.

Questa sera, per la seconda volta nelle rispettive carriere, i due tecnici si ritroveranno uno contro l'altra. L'unico match in cui sono stati avversari in qualità di tecnici, infatti, risale al 1° maggio 2016. Inzaghi era passato da poco sulla panchina della Lazio e Mancini stava vivendo la sua seconda esperienza da tecnico dell'Inter. Presso lo Stadio Olimpico, i biancocelesti hanno vinto 2-0 il match della 36esima giornata di Serie A con gol di Klose e Candreva.

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I due allenatori uniti dalla Lazio — Durante le rispettive carriere calcistiche, Inzaghi e Mancini hanno giocato insieme con la Lazio durante la stagione 1999/2000. Il primo era appena arrivato a Roma dal Piacenza, mentre il secondo stava disputando l'ultima stagione della sua carriera. Da compagni di squadra hanno giocato insieme 17 partite e, in due occasioni, il Mancio ha fornito assist ad Inzaghi.

Tra l'altro, i due gol segnati da Inzaghi su assist di Mancini hanno avuto luogo contro la stessa squadra, ovvero il Venezia, prima in semifinale di Coppa Italia e poi in una partita di campionato. In quell'annata, poi, hanno vinto Scudetto, coppa nazionale e Supercoppa UEFA. Dal 2002 al 2004, poi, Mancio ha anche allenato Inzaghi in biancoceleste vincendo nuovamente la la Coppa Italia. Con il tecnico di Jesi, l'allora attaccante ha segnato 19 gol in 62 partite.