Grazie a questa vittoria molto importante, la squadra di Simone Inzaghi resta sulla scia dell'Al-Nassr capolista

Jacopo del Monaco 9 aprile - 12:03

Oltre ai due incontri della Champions League di ieri sera, ha avuto luogo anche la sfida che ha messo di fronte l'Al-Hilal e l'Al-Kholood. I due club appena menzionati, infatti, hanno giocato contro in occasione della giornata numero 29 della Saudi Pro League, vale a dire la massima divisione dell'Arabia Saudita. Presso la Kingdom Arena, i padroni di casa hanno conquistato un'importante vittoria battendo 6-0 gli avversari. Grazie a questi tre punti, la squadra di Riyadh sale a quota 68 punti, due in meno rispetto all'Al-Nassr capolista.

L'Al-Hilal vince 6-0 contro l'Al-Kholood: ora è a -2 dall'Al-Nassr — Al settimo minuto di gioco, l'Al-Hilal sblocca il punteggio con la rete di Moteb Al-Harbi, il quale ha ricevuto l'assist dall'ex centrocampista della Lazio Sergej Milinković-Savić. I padroni di casa vogliono mettere subito le cose in chiaro ed arriva anche la rete del raddoppio che porta la firma di Karim Benzema. Alla mezz'ora della gara, l'arbitro fischia un rigore a favore della squadra di Riyadh, l'ex attaccante del Real Madrid tira dal dischetto, il portiere avversario para e, sulla ribattuta, il vincitore del Pallone d'Oro nel 2022 porta il punteggio sul 3-0. Negli ultimi istanti della prima frazione di gioco, il francese ha tempo di realizzare la tripletta personale a pochi passi dalla porta. Durante il secondo tempo, l'Al-Hilal segna altri due gol: prima al 55' con Al-Dawsari e poi al 76' con Marcos Leonardo.

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Grazie alla vittoria di ieri, la squadra allenata da Simone Inzaghi si porta a 68 punti e supera l'Al-Ahli e, oltre a ciò, sta mantenendo intatta una striscia di risultati utili consecutivi che dura dal 6 agosto, giorno del primo turno di campionato. In questo momento, l'Al-Hilal occupa la seconda posizione nella classifica della massima divisione saudita, mentre al primo posto si trova l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Tre squadre stanno lottando per aggiudicarsi il titolo di Campione dell'Arabia Saudita e l'Al-Hilal di Inzaghi, ancora imbattuto in tutte le competizioni, nella prima metà di maggio affronterà l'attuale capolista.