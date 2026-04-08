I tanti infortuni, un rapporto complicato con Inzaghi e l'arrivo di Benzema: l'uruguaiano è stanco dell'Arabia e vuole andare via. Per lui c'è la Juve di Spalletti

Federico Grimaldi 8 aprile 2026 (modifica il 8 aprile 2026 | 12:42)

Nunezvuole andare via dall'Al Hilal. L'attaccante uruguaiano non si è ambientato in Saudi Pro League. Le cause sono molteplici: dagli infortuni all'arrivo di Benzema, l'ex Liverpool non è mai riuscito a ritrovare la forma dei tempi migliori. E ora il vento potrebbe portarlo a fare nuove esperienze. Come riporta il quotidiano portoghese A Bola, sulle tracce di Nunez c'è il Benfica...e anche la Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di un attaccante mobile, abile sottoporta e capace di incidere nei momenti giusti: l'identikit dell'uruguagio sembra corrispondere con le richieste di Spalletti. Per convincere l'Al Hilal, però, ci vorranno tanti milioni: la base di partenza è fissata a 40.

Dal Liverpool di Slot all'Al Hilal di Inzaghi: gli ultimi anni turbolenti di Nunez — Vent'anni e gli occhi di mezza Europa addosso: Nunez - al Benfica - sembrava destinato a grandi cose. Quello che allora fu solamente un ragazzo, aveva fatto stropicciare gli occhi alla dirigenza del Liverpool: i reds hanno sborsato quasi 70 milioni per portarlo ad Anfield. I risultati, però, non sono stati all'altezza delle aspettative: prestazioni negative, pochi sussulti e più gol mangiati che fatti. Il suo rendimento lo ha portato a cercare nuova aria in Arabia: l'Al Hilal di Inzaghi ha puntato su di lui per l'esperienza e per l'appeal offensivo che ancora gli mancava. Anche qui, però, ha fatto fatica: pochi gol e malumori continui. A gennaio Inzaghi decide di prendere Benzema: addio alla titolarità e benvenuta panchina. E ora sembra anche essersi rotto qualcosa.

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Nunez vuole andare via e trovare nuovamente quel talento rimasto - forse - a Lisbona. Quale occasione migliore, se non tornare dove tutto è iniziato? Il Benfica di Mourinho può contare sull'estro di Pavlidis. Ma anche un giocatore come l'uruguagio può ancora dire qualcosa, soprattutto in campionato. Poi, sullo sfondo, c'è la Juve. L'Italia può essere terra di redenzione. E perché no, magari può anche risolvere quei problemi offensivi che hanno condizionato pesantemente la stagione dei bianconeri. Il futuro di Nunez è in bilico. Ma una cosa è certa: a giugno cercherà una nuova strada.