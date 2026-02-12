L’esclusione potrebbe influire sul suo rendimento e sulla preparazione in vista del Mondiale

Vincenzo Di Chio 12 febbraio - 17:42

Problemi in vista del Mondiale per l’attaccante uruguaiano Darwin Núñez: l’ex centravanti del Benfica è stato escluso dalla lista dei giocatori convocabili per il campionato saudita. A smorzare l’entusiasmo sembrerebbe essere stato l’arrivo del francese Karim Benzema alla corte dell’Al-Hilal, allenato dall’ex interista Simone Inzaghi.

La scelta di Inzaghi e l’effetto Benzema — L’allenatore italiano, da quest’estate alla guida del club saudita, ha deciso di lasciare Núñez fuori dalla lista dei giocatori iscritti alla Saudi Pro League. L’elenco definitivo è stato presentato mercoledì alla Commissione per il Professionismo e lo Status dei Calciatori della Federazione calcistica saudita.

L’arrivo di Benzema nella squadra, attualmente capolista del campionato, non ha lasciato spazio a un reintegro dell’uruguaiano. Per Núñez, finora, 4 gol in 7 partite disputate: una media elevata che però non ha convinto del tutto Inzaghi, il quale ha preferito puntare su una garanzia come Benzema, capace di esordire con una tripletta.

Núñez fuori dalla lista: cosa cambia per il futuro — Una brutta tegola per Darwin, acquistato dal club saudita per 53 milioni di euro dal Liverpool. La mancata partecipazione al campionato potrebbe comprometterne la continuità e la condizione fisica in vista dei Mondiali, che al momento però non sembrano essere a rischio per il centravanti.

Núñez, insieme all’ex Fiorentina Pablo Marí (arrivato nell’ultima sessione di mercato invernale), sarà infatti convocabile solo per la Champions League asiatica. Una competizione che potrebbe rivelarsi fondamentale per entrambi, sia per mettersi in mostra sia per far cambiare idea al tecnico piacentino in prospettiva futura.

Situazione opposta, invece, per l’attaccante brasiliano Marcos Leonardo, anch’egli ex Benfica e in passato vicino all’addio: è stato inserito nella lista degli otto giocatori stranieri over 21 per le competizioni nazionali. Con lui figurano il connazionale Malcom, i francesi Hernandez e Benzema, il marocchino Bounou, il senegalese Koulibaly, il portoghese Rúben Neves (fresco di rinnovo) e il serbo, fedelissimo di Inzaghi, Sergej Milinković-Savić.