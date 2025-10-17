Al Hilal, Theo Hernandez sveglia Darwin Nunez con un uovo

Theo Hernandez e Darwin Nunez protagonisti in campo e fuori: il siparietto condiviso dal francese per svegliare l'attaccante uruguayano

Come svegliare il compagno di squadra e vicino di casa? Theo Hernandez decide di lanciare un uovo alla finestra di Darwin Nunez e compagna. La scena immortalata dal francese e condivisa su Instagram è già virale (Fonte Video Instagram Theo Hernandez)