derbyderbyderby calcio estero Al Hilal, Theo Hernandez sveglia Darwin Nunez con un uovo

Il video

Al Hilal, Theo Hernandez sveglia Darwin Nunez con un uovo

desc img
00:23
Luca Paesano
17 ottobre

Theo Hernandez e Darwin Nunez protagonisti in campo e fuori: il siparietto condiviso dal francese per svegliare l'attaccante uruguayano

Come svegliare il compagno di squadra e vicino di casa? Theo Hernandez decide di lanciare un uovo alla finestra di Darwin Nunez e compagna. La scena immortalata dal francese e condivisa su Instagram è già virale (Fonte Video Instagram Theo Hernandez)