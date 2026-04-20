Il Siviglia prepara il restyling del Ramón Sánchez-Pizjuán con ampliamento, copertura totale e nuove aree commerciali

Daniele Cirafici 20 aprile 2026 (modifica il 20 aprile 2026 | 19:12)

Il Siviglia ha deciso di intervenire in modo concreto su uno dei simboli più importanti della propria storia: il Ramón Sánchez-Pizjuán, lo stadio, da decenni casa del club andaluso e teatro di alcune delle notti europee più iconiche, sarà infatti oggetto di un importante progetto di ristrutturazione. Come riporta Marca, il Comune di Siviglia ha dato una prima approvazione preliminare al piano di sviluppo urbano presentato dal club per la ristrutturazione del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Il progetto, elaborato insieme a IDOM Consulting, rappresenta un passaggio fondamentale verso il restyling dello stadio e segna l’inizio concreto di un percorso atteso da tempo. Il via libera dell’amministrazione guidata dal sindaco José Luis Sanz avvicina così il Siviglia alla trasformazione della propria storica casa.

La motivazione è stata spiegata in modo molto diretto: per la società, il Sánchez-Pizjuán è diventato ormai “obsoleto” rispetto alle esigenze del calcio moderno, una definizione forte, soprattutto considerando il valore storico e affettivo che questo impianto rappresenta per i tifosi del Siviglia. Il club non vuole però cancellare la propria identità, ma adattarla ai nuovi standard richiesti oggi, sia dal punto di vista sportivo sia da quello economico e commerciale.

Più posti, nuovi spazi e uno stadio più moderno — Il progetto prevede una trasformazione importante dell’impianto, con l’obiettivo di rendere il Sánchez-Pizjuán più funzionale, più moderno e più competitivo anche a livello internazionale.

La capienza dovrebbe salire fino a circa 55.000 spettatori, con una copertura completa delle tribune e una revisione generale delle aree interne ed esterne. Non si tratta soltanto di aumentare i posti disponibili, ma di ripensare l’intera esperienza dello stadio, infatti sono previsti nuovi spazi commerciali, ristoranti, aree ricreative e una nuova piazza pubblica nella zona del Gol Sur, con un piano che punta anche alla riqualificazione urbana dell’area circostante. L’idea è trasformare lo stadio in un centro vivo durante tutta la settimana, e non soltanto nei giorni di partita.

Tradizione e modernità: la sfida più delicata — Quando si tocca uno stadio storico, il tema non è mai soltanto architettonico. Per i tifosi del Siviglia, il Sánchez-Pizjuán rappresenta molto più di un semplice impianto sportivo: è memoria, appartenenza e identità, proprio per questo motivo la sfida più delicata sarà trovare un equilibrio tra innovazione e rispetto della tradizione. Il club sa bene che modernizzare non significa perdere la propria anima, ma anzi proteggerla nel lungo periodo. Il calcio europeo sta cambiando rapidamente e anche strutture leggendarie devono adattarsi per restare competitive e il Siviglia ha scelto di farlo adesso, con l’idea di costruire un futuro più solido partendo proprio dalla propria casa.