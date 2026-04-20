Nella partita tra Espanyol e Getafe del 21 marzo 2026, si sono verificati momenti di forte tensione che hanno portato a un referto arbitrale molto severo, con ripercussioni sulla chiusura parziale del RCDE Stadium dell'Espanyol.

Luigi Mereu 20 aprile - 14:54

Il match allo RCDE Stadium, terminato 1-2 a favore del Getafe, è stato caratterizzato da un clima di estrema ostilità da parte dei tifosi casalinghi. Al termine della partita del 21 marzo, infatti, dalle tribune dello stadio erano piovuti oggetti e bottigliette d'acqua che avevano colpito l'arbitro e il suo assistente, oltre al tecnico ospite Pepe Bordalas.

Già noti in Spagna per casi di violenza e disordini creati durante e dopo le partite, sono stati puniti dalla Commissione Disciplinare che ha ritenuto gli eventi una grave violazione dell'ordine di gioco. La notizia è stata confermata dallo stesso Espanyol, in un comunicato ufficiale che spiega tutti i dettagli e le motivazioni di questa scelta.

Espanyol, il comunicato ufficiale della società — L'Espanyol ha ufficialmente comunicato di aver identificato l'abbonato che ha lanciato il liquido contro i direttori di gara, revocandogli l'abbonamento. Tuttavia, la responsabilità oggettiva del club comporta comunque la chiusura del settore incriminato, ecco il comunicato ufficiale:

"La Commissione Disciplinare della Federazione Reale Spagnola di Calcio (RFEF) ha inflitto all'RCD Espanyol la sanzione della chiusura parziale del settore 100 della tribuna dello stadio RCDE, a seguito delle rimesse registrate nel referto arbitrale durante la partita disputata il 21 marzo 2026 contro il Getafe Club de Fútbol, ​​valida per la 29ª giornata della Liga EA Sports.

Tale sanzione è stata concordata dal Comitato Disciplinare, il quale ritiene che gli eventi costituiscano una grave interruzione dell'ordine di gioco, essendo il Club già stato precedentemente ammonito per episodi di natura simile, il tutto in conformità con il vigente Codice Disciplinare della RFEF.

In ottemperanza al provvedimento disciplinare, si comunica che durante la prossima partita contro il Levante UD allo stadio RCDE, valida per la 32ª giornata della Liga EA Sports e in programma il 27 aprile 2026 alle ore 21:00, il settore 100 dello stadio RCDE sarà chiuso al pubblico. In questo settore, da cui sono stati lanciati gli oggetti menzionati, verrà esposto un messaggio di condanna degli atti e dei comportamenti violenti, razzisti, xenofobi e intolleranti nel calcio, nonché a sostegno del fair play, in conformità con l'articolo 57 del vigente Codice Disciplinare RFEF".

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La chiusura parziale è la sanzione standard applicata dalla Federcalcio spagnola per incidenti legati al comportamento del pubblico, specialmente quando vengono colpiti ufficiali di gara o tesserati.