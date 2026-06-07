La Juventus è alla ricerca di un attaccante dopo aver mancato l'accordo con Dusan Vlahovic, che lascerà i bianconeri a parametro zero il 30 giugno: nomi in voga sono quelli di Alexander Sørloth e, come sempre, Kolo Muani che già ha vestito la maglia della Vecchia Signora da gennaio a giugno 2025 riuscendo a lasciare subito il segno. Il norvegese, nonostante la struttura imponente, possiede un'ottima progressione palla al piede e un sinistro preciso e potente, doti che gli permettono sia di finalizzare l'azione sia di servire assist preziosi. Arrivato all'Atletico Madrid nel 2024 dopo aver segnato 23 reti in Liga con il Villarreal nella stagione precedente, nella sua ultima stagione con i Colchoneros ha segnato 20 reti confermandosi come un top nel suo ruolo.

Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.

Juventus-Sørloth, sempre più vicino l'arrivo del norvegese

Come riportato da, la Juventus ha avviato trattative serrate con l'entourage del giocatore e con lo stesso Atletico Madrid per portarlo in Italia. L'allenatore bianconero,, apprezza particolarmente le sue caratteristiche e lo considera il sostituto ideale per guidare l'attacco della squadra nel prossimo futuro. Le indiscrezioni più recenti indicano che tra il club torinese e il calciatore esisterebbe già un principio di accordo economico per un contratto pluriennale, sebbene resti ancora da trovare la definitiva intesa sulla valutazione del cartellino con la società spagnola.

MADRID, SPAGNA - 10 MAGGIO: Alexander Sørloth dell'Atlético de Madrid festeggia il gol del momentaneo uno a zero della sua squadra durante la partita di calcio della Liga EA Sports tra Atlético de Madrid e Real Sociedad al Riyadh Air Metropolitano il 10 maggio 2025 a Madrid, Spagna.

La posizione di Nico González è considerata la chiave strategica fondamentale per sbloccare l'arrivo di Alexander Sørloth, e i club stanno attualmente lavorando intensamente sulla base del riscatto definitivo a favore dei Colchoneros per una cifra che si aggira intorno ai 28 milioni di euro

Caricamento post Instagram...

L'Atletico Madrid valuta il centravanti norvegese circa. Inoltre il suo arrivo non condizionerebbe l'arrivo di Kolo Muani, che rimane un obiettivo primario per l'attacco bianconero.

Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.