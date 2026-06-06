L'attaccante norvegese si avvicina a grandi passi ai bianconeri, si lavora su un accordo tra i 25-30 milioni. Fumata bianca ad un passo
Atletico Madrid, il gesto di Simeone per risollevare la squadra dopo il ko
Alexander Sorloth è veramente ad un passo dalla Juventus. L'attaccante norvegese, attualmente all'Atletico Madrid, ha già dato a Luciano Spalletti la sua disponibilità a trasferirsi al club torinese che, dopo l'addio di Dusan Vlahovic, ha subito indicato il classe '95 come punta di riferimento. Entrambe le parti sono vicine all'accordo che dovrebbe arrivare ormai tra pochi giorni.
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Sorloth-Juventus, ci siamo: bianconeri e Atletico Madrid ad un passo dall'accordoAlexander Sorloth è ormai vicino a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Dopo l'addio di Dusan Vlahovic, il club piemontese aveva immediatamente puntato sul centravanti norvegese e adesso si cerca l'accelerata decisiva per portare il classe '95 alla corte di Luciano Spalletti. La trattativa con l'Atletico Madrid, attuale club del 30 enne, procede spedita: si parla di un'operazione sui 25-30 milioni di euro, ovvero quasi la stessa cifra che i Colchoneros devono sborsare per il riscatto di Nico Gonzalez (valutato 32 milioni).
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L'attaccante argentino ha convinto Diego Simeone dopo l'anno in prestito e ora il club madrileno sta spingendo per l'acquisto a titolo definitivo. La trattativa che porterebbe Sørloth alla Juventus, anche se separata da quella di Nico Gonzalez, può rivelarsi decisiva per accontentare il Cholo. Tornando all'attaccante norvegese, la Juventus sta pensando ad un contratto di 4 milioni a stagione. La durata è ancora sconosciuta. Il classe '95 è convinto della nuova destinazione e la trattativa potrebbe avere la sua fumata bianca a breve.
Oltre ad Alexander Sørloth, la Juventus sta pensando anche a riportate a Torino Randal Kolo Muani. Il francese è reduce da una stagione complicata con il Tottenham mentre alla Juve ha lasciato un buon ricordo tanto che il suo mancato riscatto ha suscitato grande delusione tra la tifoseria bianconera. Al momento non c'è stato alcun contatto tra le due parti, ma la volontà del francese di tornare a vestire la maglia bianconera può essere fondamentale. Si aspettano nuovi sviluppi.
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