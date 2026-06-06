Alexander Sorloth è veramente ad un passo dalla Juventus. L'attaccante norvegese, attualmente all'Atletico Madrid, ha già dato a Luciano Spalletti la sua disponibilità a trasferirsi al club torinese che, dopo l'addio di Dusan Vlahovic, ha subito indicato il classe '95 come punta di riferimento. Entrambe le parti sono vicine all'accordo che dovrebbe arrivare ormai tra pochi giorni.

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Sorloth-Juventus, ci siamo: bianconeri e Atletico Madrid ad un passo dall'accordo

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Alexander Sorloth è ormai vicino a diventare un nuovo giocatore della. Dopo l'addio di Dusan, il club piemontese aveva immediatamente puntato sul centravanti norvegese e adesso si cerca l'accelerata decisiva per portare il classe '95 alla corte di Luciano. La trattativa con l', attuale club del 30 enne, procede spedita: si parla di un'operazione sui, ovvero quasi la stessa cifra che i Colchoneros devono sborsare per il riscatto di Nico(valutato 32 milioni).

L'attaccante argentino ha convinto Diego Simeone dopo l'anno in prestito e ora il club madrileno sta spingendo per l'acquisto a titolo definitivo. La trattativa che porterebbe Sørloth alla Juventus, anche se separata da quella di Nico Gonzalez, può rivelarsi decisiva per accontentare il Cholo. Tornando all'attaccante norvegese, la Juventus sta pensando ad un contratto di 4 milioni a stagione. La durata è ancora sconosciuta. Il classe '95 è convinto della nuova destinazione e la trattativa potrebbe avere la sua fumata bianca a breve.

MADRID, SPAGNA - 24 FEBBRAIO: Alexander Sorloth dell'Atletico Madrid festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di ritorno dei play-off di qualificazione alla fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2025/26 tra Atletico Madrid e Club Brugge KV allo stadio Civitas Metropolitano il 24 febbraio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Clive Brunskill/Getty Images)

Oltre ad Alexander Sørloth, la Juventus sta pensando anche a riportate a Torino Randal Kolo Muani. Il francese è reduce da una stagione complicata con il Tottenham mentre alla Juve ha lasciato un buon ricordo tanto che il suo mancato riscatto ha suscitato grande delusione tra la tifoseria bianconera. Al momento non c'è stato alcun contatto tra le due parti, ma la volontà del francese di tornare a vestire la maglia bianconera può essere fondamentale. Si aspettano nuovi sviluppi.

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