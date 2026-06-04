Il club bianconero ha già incontrato l'agente del centravanti dei Colchoneros: lo stipendio è ok, si tratterà con l'Atletico
Atletico Madrid, il gesto di Simeone per risollevare la squadra dopo il ko
La Juventus non perde tempo dopo la decisione di separarsi con Dusan Vlahovic, che lascerà perciò il club a parametro zero. La Vecchia Signora ha infatti messo nel mirino Alexander Sorloth, centravanti norvegese 30enne dell'Atletico Madrid e i contatti con il suo entourage sono già stati avviati. La trattativa può entrare nel vivo nelle prossime settimane.
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Juve su Sorloth: la mossa dei bianconeriSecondo quanto ripotato da 'Sky Sport', la Juventus avrebbe avviato i contatti per Alexander Sorloth, già seguito dai bianconeri anche nella finestra di gennaio, trovando però il muro dell'Atletico Madrid. Il club torinese avrebbe già avuto un incontro con l'agente del giocatore e toccato anche il tema relativo all'ingaggio, attualmente attorno ai 4/5 milioni netti e perciò ampiamente alla portata per i bianconeri. Mentre si aspetta di comprendere la disponibilità del giocatore, la Juve è pronta a presentarsi dall'Atletico.
La stagione all'Atletico e le scelte di SimeoneIl centravanti norvegese ha chiuso la stagione 2025/26 come capocannoniere della rosa del Cholo Simeone, con 20 gol in tutte le competizioni. In Liga ha collezionato 30 presenze e 13 reti ma anche in Champions League non è stato da meno, con 6 gol considerando sia la fase campionato che quella ad eliminazione diretta: iconica la tripletta rifilata al Club Brugge lo scorso febbraio. In campionato l'Atletico ha chiuso al quarto posto e Sorloth rientra tra i trascinatori.
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