La Juventus non perde tempo dopo la decisione di separarsi con Dusan Vlahovic, che lascerà perciò il club a parametro zero. La Vecchia Signora ha infatti messo nel mirino Alexander Sorloth, centravanti norvegese 30enne dell'Atletico Madrid e i contatti con il suo entourage sono già stati avviati. La trattativa può entrare nel vivo nelle prossime settimane.

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Juve su Sorloth: la mossa dei bianconeri

Secondo quanto ripotato da 'Sky Sport', laavrebbe avviato i contatti per, già seguito dai bianconeri anche nella finestra di gennaio, trovando però il muro dell'Atletico Madrid. Il club torinese avrebbe già avuto un incontro con l'agente del giocatore e toccato anche il tema relativo all'ingaggio, attualmente attorno ai 4/5 milioni netti e perciò ampiamente alla portata per i bianconeri. Mentre si aspetta di comprendere la disponibilità del giocatore, la Juve è pronta a presentarsi dall'Atletico.

MADRID, SPAGNA - 24 FEBBRAIO 2026: Alexander Sorloth celebra il gol segnato durante la partita di ritorno tra Atletico Madrid e Club Brugge, valevole per i Playoff di Champions League all Estadio Civitas Metropolitano. (Foto di Clive Brunskill/Getty Images)

La stagione all'Atletico e le scelte di Simeone

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Il centravanti norvegese ha chiuso la stagionecome capocannoniere della rosa del, conin tutte le competizioni. Inha collezionato 30 presenze e 13 reti ma anche innon è stato da meno, con 6 gol considerando sia la fase campionato che quella ad eliminazione diretta: iconica larifilata al Club Brugge lo scorso febbraio. In campionato l'Atletico ha chiuso al quarto posto e Sorloth rientra tra i trascinatori.Tuttavia, per Simeone non è sempre imprescindibile. Spesso e volentieri, l'allenatore argentino gli ha infatti preferito, autore anche lui di una grandissima stagione concomplessivi e forse più in linea con la filosofia del Cholo, probabilmente anche per la questione anagrafica: con i suoi 26 anni, Alvarez ha molto più margine di miglioramento rispetto a, il cui alto bagaglio tecnico e di esperienza resta comunque fuori discussione, e anzi una risorsa per qualunque club. Ecco perché la, alla ricerca di quel tipo di identikit, ci sta pensando seriamente.

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