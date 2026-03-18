derbyderbyderby streaming LaLiga, Espanyol-Getafe: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

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LaLiga, Espanyol-Getafe: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

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Non perdere la sfida: scopri come vedere Espanyol-Getafe in diretta tv e streaming live
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Questo weekend si prepara ad accogliere la ventinovesima giornata del campionato spagnolo. La sfida si terrà allo Stadio RCDE ed il calcio d'inizio è in programma sabato 21 marzo alle 16:15. Scopri dove guardare la partita in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

In pochi avrebbero pronostico che Espanyol e Getafe si sarebbero affrontate, in questo momento della stagione, per giocarsi l'accesso alle coppe europee. I catalani contano 37 punti in classifica e distano solo quattro lunghezze dal Celta Vigo - che al momento occupa il sesto posto, necessario per strappare il pass per la Conference League. La formazione di Bordalás, invece, conta 35 punti e si presenta anche con il favore del pronostico, dato il convincente trend di risultati: ha, infatti, vinto tre delle ultime cinque partite.

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Dove vedere Espanyol-Getafe in diretta TV e streaming live

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Espanyol-Getafe sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.

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