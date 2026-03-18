Dove vedere Espanyol-Getafe in diretta TV e streaming live

Questo weekend si prepara ad accogliere la ventinovesima giornata del campionato spagnolo. La sfida si terrà allo Stadio RCDE ed il calcio d'inizio è in programma sabato 21 marzo alle 16:15. Scopri dove guardare la partita in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

In pochi avrebbero pronostico che Espanyol e Getafe si sarebbero affrontate, in questo momento della stagione, per giocarsi l'accesso alle coppe europee. I catalani contano 37 punti in classifica e distano solo quattro lunghezze dal Celta Vigo - che al momento occupa il sesto posto, necessario per strappare il pass per la Conference League. La formazione di Bordalás, invece, conta 35 punti e si presenta anche con il favore del pronostico, dato il convincente trend di risultati: ha, infatti, vinto tre delle ultime cinque partite.