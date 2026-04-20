La famiglia dell'ex River Plate proviene, dal lato paterno, dal piccolo paese del Vulture

Federico Iezzi Collaboratore 20 aprile - 18:26

Franco Mastantuono, 19 anni, giocatore del Real Madrid, è uno dei più forti talenti argentini di questo periodo. Ha, inoltre, chiare origini italiane, in particolare della Basilicata. La famiglia paterna, infatti, è originaria di Ripacandida e lui, in omaggio alle sue radici, ha regalato una maglia del Real Madrid al piccolo paese.

Franco Mastantuono, talento argentino — Soli 19 anni e già al Real Madrid, che lo ha acquistato dal River Plate per 45 milioni di euro rendendolo il calciatore argentino più pagato di sempre. Mastantuono, che è un mancino di piede, è un giocatore totale. Di base gioca come ala destra o come trequartista ma è in grado di occupare qualsiasi ruolo nel tridente offensivo. Questa stagione, in Liga, ha giocato 17 partite, di cui 9 da titolare, e ha anche segnato un goò. Ha esordito anche in coppa: in Champions League ha giocato otto volte e di queste è partito dal primo minuto in quattro match.

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L'omaggio alle origini italiane: una maglia del Real Madrid per Ripacandida — Come denota il nome, e come accade spesso in Argentina, il ragazzo ha delle chiarissime origini italiane. E infatti ha anche la cittadinanza del nostro paese. Suo padre, Cristian, è originario Ripacandida, paese del Vulture, in provincia di Potenza. Dalla Basilicata infatti, partì il suo bisnonno come milioni di altri per cercare fortuna nel Nuovo Mondo.

Per omaggiare le sue origini, il talento ex River Plate, ha inviato al paese una maglia del Real Madrid autografata e dedicata all'intera comunità. A portarla al sindaco, Michele Donato Chiarito, sono stati il papà e il nonno del calciatore che sono stati ricevuti in comune. "Lui rende orgoglioso il nostro territorio e rappresenta un esempio per i giovani: con impegno, passione e determinazione, i sogni possono diventare realtà". Nel piccolo paese della Basilicata, adesso, cresce l'attesa per una futura visita del calciatore.