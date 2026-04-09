I Blancos hanno portato in Europa il calciatore argentino pagando il River Plate ben 45 milioni di euro ma, da un paio di mesi, è diventato oggetto misterioso

Jacopo del Monaco 9 aprile 2026 (modifica il 9 aprile 2026 | 11:52)

Tra i calciatori a disposizione di Alvaro Arbeloa nel Real Madrid figura anche Franco Mastantuono. La squadra spagnola, infatti, nel giugno dello scorso anno ha acquistato il giovane giocatore dal River Plate spendendo ben 45 milioni di euro. L'argentino ha iniziato la sua prima avventura europea soltanto dal mese di luglio, quindi al termine del Mondiale per Club disputato lo scorso anno. Ad un certo punto, il classe 2007 è diventato anche titolare del Real allenato, in precedenza, da Xabi Alonso. Da un paio di mesi, però, il giocatore della Nazionale Argentina non scende più in campo dal primo minuto di gioco e sembra essere diventato un oggetto misterioso tra le fila delle Merengues.

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Il crollo di Mastantuono: da titolarissimo nel Real Madrid a ruolo marginale — Dal primo momento in cui hanno iniziato a circolare le prime voci, il giovane calciatore argentino è finito nel mirino di diversi club europei. Alla fine, il Real Madrid l'ha spuntata pagando 45 milioni di euro al River Plate, il quale ha lasciato andare il suo talento verso la prima avventura nel vecchio continente. Inizialmente, il classe 2007 ha iniziato a collezionare minuti dalla panchina in quanto nuovo arrivato e, con il passare del tempo, si è guadagnato il posto da titolare arrivando anche a segnare il primo gol con la nuova maglia a fine settembre contro il Levante. Da due mesi, però, sembra che qualcosa si sia rotto in questa prima avventura europea del giovane talento argentino.

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Il 1° febbraio, in occasione della partita di campionato contro il Rayo Vallecano, Mastantuono ha giocato per l'ultima volta dal primo minuto. Dopo quell'incontro, il calciatore che in patria viene considerato il futuro della Nazionale ha perso il posto nell'undici titolare. Nelle ultime tredici presenze con la maglia dei Blancos, il numero 30 ha collezionato in totale 70 minuti ai quali si aggiunge il cartellino rosso rimediato nella gara contro il Getafe. Il sito BolaVip ha riportato che tra i motivi del poco impiego è che Arbeloa preferisce fare affidamento sui ragazzi del Castilla ed i giocatori con un certa esperienza. Il classe 2007 sogna di andare al Mondiale, ma il poco minutaggio degli ultimi mesi potrebbe mettere a rischio la convocazione.